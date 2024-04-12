У политолога Сергея Караганова, призывавшего нанести «превентивный ядерный удар» по Европе, нашли квартиру в Берлине

У политолога Сергея Караганова, год назад призывавшего нанести «превентивный ядерный удар» по Европе, есть квартира в Берлине. Об этом 11 апреля пишет Bild.

По информации издания, Караганов владеет квартирой в районе Пренцлауэр Берг площадью 52 квадратных метра и сдает ее в аренду, получая 850 евро ежемесячно.

В марте 2023 года, пишет Bild, Караганов узнал, что вскоре попадет в санкционные списки, после чего оформил акт дарения своей доли в квартире на жену, которая является совладелицей недвижимости.

Однако, как пишет издание, немецкие власти оспорили правомерность сделки, и она была признана недействительной. Таким образом, Караганов остался совладельцем квартиры, но из-за санкций не может получать с нее доход.

Караганов в июне 2023 года опубликовал статью под названием «Тяжкое, но необходимое решение». Среди прочего там говорилось, что Россия для победы в Украине должна нанести «превентивный ядерный удар» по Европе, чтобы «сломить волю Запада». По мнению Караганова, это не привело бы к глобальной ядерной войне, так как США не вступились бы за союзников.

В декабре 2023 года издание «Проект» выяснило, что у Караганова есть квартира в Венеции площадью 84 квадратных метра. После санкций он лишился возможностей ей пользоваться, однако стал выставлять ее на сервисе Booking.com.

Караганов находится под санкциями ЕС с июня 2023 года.

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