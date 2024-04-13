Главком ВСУ заявил о «существенном обострении» ситуации на фронте в Донбассе

Ситуация на фронте в Донбассе в последние дни «существенно обострилась», заявил главком ВСУ Александр Сырский. Он связал активизацию наступательных действий российской армии с проведением выборов президента РФ.

По словам Сырского, россияне активно атакуют на лиманском и бахмутском направлениях штурмовыми группами при поддержке бронетехники, а на покровском направлении пытаются прорвать оборону, используя десятки танков и БМП.

Главком ВСУ отметил, что наступлению помогает теплая сухая погода, благодаря которой технике легче продвигаться.

Несмотря на значительные потери, противник наращивает усилия посредством применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха.

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