В оккупированном Токмаке в результате удара ВСУ погибли восемь человек, сообщили назначенные Россией «власти»

В результате обстрела со стороны ВСУ города Токмак в Запорожской области, который произошел вечером 12 апреля, погибли восемь человек, заявил назначенный Россией «губернатор» аннексированной Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, среди погибших двое детей.

Ранее назначенные РФ «власти» региона сообщали о шести погибших.

Общее число пострадавших увеличилось до 18 человек — из-под завалов к утру были спасены еще пять человек, сообщил Балицкий.

Представители ВСУ не комментировали произошедшее.

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