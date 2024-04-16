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«Между „выходами“ и „приходами“ проходит 30-40 секунд». Российская армия атакует Запорожскую область — но украинцы отбиваются Семьсот восемьдесят второй день войны. Фотографии

Источник: Meduza

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

  • «Для этого не нужна активация пятой статьи». Зеленский призвал страны НАТО защищать Украину так же, как Израиль во время атаки Ирана.
  • Россия сумела частично восстановить НПЗ, поврежденные атаками дронов, пишет Reuters.
  • The Washington Post: вице-президент США Камала Харрис просила Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ, президент Украины «отмахнулся» от этой рекомендации.
  • CNN: Россия изменила тактику массированных ударов по Украине.
  • Дэвид Кэмерон: Великобритания не может помочь Украине сбивать дроны, потому что прямое столкновение войск НАТО и России будет «опасной эскалацией».
  • «Суспiльне»: ВСУ поразили российский командный пункт в Крыму.

Подразделения ПВО в Запорожской области

Российские войска постоянно атакуют территорию Украины ракетами и дронами, сбрасывают авиабомбы и ведут обстрел из артиллерии на линии фронта. Запорожская область — один из регионов Украины, по которому войска РФ постоянно наносят удары с воздуха. «Обстреливают с расстояния до 60 километров. Между „выходами“ и „приходами“ проходит не более 30-40 секунд», — рассказывал об обстрелах административного центра области в интервью Liga.net глава региона Иван Федоров. Среди тех, кто защищает Запорожскую область от воздушных атак, бойцы подразделений ПВО 117-й отдельной механизированной бригады.

Бойцы мобильного подразделения ПВО 117-й механизированной бригады в Запорожской области
Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA
Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA
Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA
Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA
Задача подразделений ПВО — обнаружить, а затем нейтрализовать воздушную угрозу. Для того, чтобы выявить российские ударные дроны, издающие в полете специфический звук, используется, в частности, система акустических датчиков, установленных по всей стране. Об этой системе, показавшей свою эффективность, в частности, рассказывал американский генерал Джим Хекер на военном симпозиуме AFA Warfare Symposium 2024, писал «Фокус» в марте 2024 года.
Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Госпиталь для ветеранов войны в Киеве

Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны много лет специализировался на оказании помощи инвалидам Великой Отечественной войны, но с 2014 года в нем проходят лечение и реабилитацию защитники Украины от российского вторжения.

В 2023 году в госпитале, сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, прошли лечение 2265 военнослужащих.

«Это заведение с современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами, которое мы продолжаем обновлять. Здесь защитники и защитницы, после полученных ранений, могут пройти лечение и реабилитацию», — рассказал Поворозник.
Любов Голубʼятнікова / КМДА
Любов Голубʼятнікова / КМДА
Любов Голубʼятнікова / КМДА
Любов Голубʼятнікова / КМДА
В госпитале, добавил представитель городских властей, доступны различные виды медицинской помощи, включая нейрореабилитацию, ортопедическую и психологическую реабилитацию, а также комплексную реабилитационную помощь
Любов Голубʼятнікова / КМДА

Последствия обстрела Днепра

Российские войска вечером 15 апреля нанесли очередной ракетный удар по Днепру. Обломки сбитой средствами ПВО ракеты повредили частные жилые дома в Днепре, а также упали на автомобиль в Люблянской общине, в котором находились три человека. Как сообщал глава областной военной администрации Сергей Лысак, пострадали девять человек, в том числе 15-летний подросток. В Днепре были повреждены 33 частных жилых дома, 10 автомобилей и погрузчик.

Один из домов в Днепре, поврежденных в результате падения обломков
Dmytro Solodovnyk / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images
Жительница Днепра подметает улицу в районе падения обломков сбитой российской ракеты
Mykola Miakshykov / Ukrinform / ABACA / Scanpix / LETA
Последствия падения обломков российской ракеты на жилой дом в Днепре
Mykola Miakshykov / Ukrinform / ABACA / Scanpix / LETA
Главные фотографии предыдущего — семьсот восемьдесят первого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.