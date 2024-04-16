«Между „выходами“ и „приходами“ проходит 30-40 секунд». Российская армия атакует Запорожскую область — но украинцы отбиваются Семьсот восемьдесят второй день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- «Для этого не нужна активация пятой статьи». Зеленский призвал страны НАТО защищать Украину так же, как Израиль во время атаки Ирана.
- Россия сумела частично восстановить НПЗ, поврежденные атаками дронов, пишет Reuters.
- The Washington Post: вице-президент США Камала Харрис просила Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ, президент Украины «отмахнулся» от этой рекомендации.
- CNN: Россия изменила тактику массированных ударов по Украине.
- Дэвид Кэмерон: Великобритания не может помочь Украине сбивать дроны, потому что прямое столкновение войск НАТО и России будет «опасной эскалацией».
- «Суспiльне»: ВСУ поразили российский командный пункт в Крыму.
Подразделения ПВО в Запорожской области
Российские войска постоянно атакуют территорию Украины ракетами и дронами, сбрасывают авиабомбы и ведут обстрел из артиллерии на линии фронта. Запорожская область — один из регионов Украины, по которому войска РФ постоянно наносят удары с воздуха. «Обстреливают с расстояния до 60 километров. Между „выходами“ и „приходами“ проходит не более 30-40 секунд», — рассказывал об обстрелах административного центра области в интервью Liga.net глава региона Иван Федоров. Среди тех, кто защищает Запорожскую область от воздушных атак, бойцы подразделений ПВО 117-й отдельной механизированной бригады.
Госпиталь для ветеранов войны в Киеве
Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны много лет специализировался на оказании помощи инвалидам Великой Отечественной войны, но с 2014 года в нем проходят лечение и реабилитацию защитники Украины от российского вторжения.
В 2023 году в госпитале, сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, прошли лечение 2265 военнослужащих.
Последствия обстрела Днепра
Российские войска вечером 15 апреля нанесли очередной ракетный удар по Днепру. Обломки сбитой средствами ПВО ракеты повредили частные жилые дома в Днепре, а также упали на автомобиль в Люблянской общине, в котором находились три человека. Как сообщал глава областной военной администрации Сергей Лысак, пострадали девять человек, в том числе 15-летний подросток. В Днепре были повреждены 33 частных жилых дома, 10 автомобилей и погрузчик.
Главные фотографии предыдущего — семьсот восемьдесят первого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.