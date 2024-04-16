Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

«Для этого не нужна активация пятой статьи». Зеленский призвал страны НАТО защищать Украину так же, как Израиль во время атаки Ирана.

Россия сумела частично восстановить НПЗ, поврежденные атаками дронов, пишет Reuters.

The Washington Post: вице-президент США Камала Харрис просила Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ, президент Украины «отмахнулся» от этой рекомендации.

CNN: Россия изменила тактику массированных ударов по Украине.

Дэвид Кэмерон: Великобритания не может помочь Украине сбивать дроны, потому что прямое столкновение войск НАТО и России будет «опасной эскалацией».

«Суспiльне»: ВСУ поразили российский командный пункт в Крыму.

Подразделения ПВО в Запорожской области

Российские войска постоянно атакуют территорию Украины ракетами и дронами, сбрасывают авиабомбы и ведут обстрел из артиллерии на линии фронта. Запорожская область — один из регионов Украины, по которому войска РФ постоянно наносят удары с воздуха. «Обстреливают с расстояния до 60 километров. Между „выходами“ и „приходами“ проходит не более 30-40 секунд», — рассказывал об обстрелах административного центра области в интервью Liga.net глава региона Иван Федоров. Среди тех, кто защищает Запорожскую область от воздушных атак, бойцы подразделений ПВО 117-й отдельной механизированной бригады.

Бойцы мобильного подразделения ПВО 117-й механизированной бригады в Запорожской области Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Задача подразделений ПВО — обнаружить, а затем нейтрализовать воздушную угрозу. Для того, чтобы выявить российские ударные дроны, издающие в полете специфический звук, используется, в частности, система акустических датчиков, установленных по всей стране. Об этой системе, показавшей свою эффективность, в частности, рассказывал американский генерал Джим Хекер на военном симпозиуме AFA Warfare Symposium 2024, писал «Фокус» в марте 2024 года. Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Госпиталь для ветеранов войны в Киеве

Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны много лет специализировался на оказании помощи инвалидам Великой Отечественной войны, но с 2014 года в нем проходят лечение и реабилитацию защитники Украины от российского вторжения.

В 2023 году в госпитале, сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, прошли лечение 2265 военнослужащих.

«Это заведение с современным оборудованием и высококвалифицированными специалистами, которое мы продолжаем обновлять. Здесь защитники и защитницы, после полученных ранений, могут пройти лечение и реабилитацию», — рассказал Поворозник. Любов Голубʼятнікова / КМДА

Любов Голубʼятнікова / КМДА

Любов Голубʼятнікова / КМДА Любов Голубʼятнікова / КМДА

В госпитале, добавил представитель городских властей, доступны различные виды медицинской помощи, включая нейрореабилитацию, ортопедическую и психологическую реабилитацию, а также комплексную реабилитационную помощь Любов Голубʼятнікова / КМДА

Последствия обстрела Днепра

Российские войска вечером 15 апреля нанесли очередной ракетный удар по Днепру. Обломки сбитой средствами ПВО ракеты повредили частные жилые дома в Днепре, а также упали на автомобиль в Люблянской общине, в котором находились три человека. Как сообщал глава областной военной администрации Сергей Лысак, пострадали девять человек, в том числе 15-летний подросток. В Днепре были повреждены 33 частных жилых дома, 10 автомобилей и погрузчик.

Один из домов в Днепре, поврежденных в результате падения обломков Dmytro Solodovnyk / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Жительница Днепра подметает улицу в районе падения обломков сбитой российской ракеты Mykola Miakshykov / Ukrinform / ABACA / Scanpix / LETA

Последствия падения обломков российской ракеты на жилой дом в Днепре Mykola Miakshykov / Ukrinform / ABACA / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот восемьдесят первого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.