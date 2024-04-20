Минобороны РФ объявило о 50 сбитых украинских беспилотниках в восьми регионах

Обновление: Источники украинских СМИ в спецслужбах сообщили, что масштабная атака дронов — спецоперация СБУ, ГУР Минобороны Украины и Сил спецопераций ВСУ, в ходе которой были поражены три электроподстанции и склад горючего. «Дроны СБУ в очередной раз доказали свою эффективность и продемонстрировали результат — успешно отработали по инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу военных объектов на территории России», — сказал собеседник «Суспильне».

В ночь на 20 апреля восемь российских регионов были атакованы украинскими беспилотниками, заявило Минобороны РФ.

50 дронов, говорится в распространенном военным ведомством сообщении, «были уничтожены и перехвачены» дежурными средствами ПВО: двадцать шесть — над территорией Белгородской области; десять — над территорией Брянской области; восемь — над территорией Курской области; два — над Тульской областью и по одному — над территориями Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областей.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотников на села Истобное Губкинского городского округа и Пороз Грайворонского городского округа. В Истобном, по словам губернатора, пострадавших нет. В Порозе при пожаре, вызванном ударом дронов, погибли два человека — «женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней», их сын спасся, написал Гладков.

Главы Брянской и Курской областей также написали в своих телеграм-каналах о сбитых беспилотниках. Брянский губернатор Александр Богомаз заявил о пожаре на объекте энергетической инфраструктуры в Выгоничском районе.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о пожаре на объекте топливно-энергетического комплекса в Кардымовском районе, а глава Калужской области Владислав Шапша рассказал о загоревшейся после удара БПЛА электроподстанции в в Малоярославецком районе.

Власти граничащих с Украиной российских регионах постоянно заявляют об атаках беспилотников, а Минобороны РФ отчитывается о сбитых дронах.

С начала 2024 года дроны нанесли удары по российским НПЗ в разных регионах, после чего на некоторых предприятиях были выведены из строя установки первичной переработки, что привело к сокращению производства топлива. Власти Украины назвали атаки на НПЗ ответом на удары российских войск по энергетической инфраструктуре страны.

Западные СМИ сообщали, что США просили Украину воздержаться от таких атак, опасаясь, что это дестабилизирует мировой топливный рынок, но Киев призыв проигнорировал.