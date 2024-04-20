Президент Украины подписал указ, закрывающий доступ военным к онлайн-казино. За это боролся сержант Павел Петриченко, погибший в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет». Он вводит в действие решение Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины, принятое 20 апреля 2024 года.

Документ предусматривает ограничение рекламы онлайн-казино, внедрение системы онлайн-мониторинга, блокирование нелегальных сайтов, установление лимита для игроков.

Кроме того, говорится в документе, военному командованию необходимо «безотлагательно ввести на период действия правового режима военного положения запрет военнослужащим доступ к игорным заведениям и/или участию в азартных играх в Интернете».

Внимание к массовому пристрастию военных к азартным играм в марте 2024 года привлек украинский активист, сержант Павел Петриченко. Петриченко запустил петицию с призывом запретить на время войны азартные игры и закрыть доступ к онлайн-казино для военных.

15 апреля Петриченко погиб в Донецкой области. На следующий день после гибели сержанта Владимир Зеленский в вечернем обращении заявил, что СНБО займется вопросом регулирования онлайн-казино, упомянул петицию, составленную Петриченко и выразил соболезнования в связи с гибелью военного.

Чем занимался Павел Петриченко

На фронте в Донецкой области погиб украинский активист, сержант Павел Петриченко Он рассказал о массовом пристрастии военных к азартным играм — и потребовал ограничить работу онлайн-казино

Чем занимался Павел Петриченко

На фронте в Донецкой области погиб украинский активист, сержант Павел Петриченко Он рассказал о массовом пристрастии военных к азартным играм — и потребовал ограничить работу онлайн-казино