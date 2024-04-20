В Днепре разбирают завалы после обстрела, при котором погибли восемь человек. Саперы под Харьковом проводят разминирование одного из сел Семьсот восемьдесят шестой день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Страны НАТО согласились предоставить Киеву дополнительные средства ПВО. Украина запросила еще как минимум семь Patriot или аналогичных систем.
- Российские войска ударили ракетами по жилому дому в Днепре. Всего в результате обстрелов Днепропетровской области погибли восемь человек, в том числе двое детей.
- В Ставропольском крае упал бомбардировщик Ту-22М3. Летчики катапультировались, один из них погиб. ВСУ утверждают, что подбили самолет.
- Владимир Зеленский посетил Донецкую область.
- Глава ЦРУ заявил, что Украина может проиграть войну к концу 2024 года — если не получит помощи США.
- В Самарской области задержали двух школьников, подозреваемых в попытке поджога военного вертолета.
- Жители Словакии, власти которой отказываются отправлять военную помощь Киеву, собрали два миллиона евро на снаряды для Украины.
Обстрел Днепра
В ночь на 19 апреля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровской области. По данным областной военной администрации, в результате удара в городе погибли трое человек. Всего в регионе из-за обстрелов 19 апреля погибли восемь человек, среди них двое детей, сообщили в военной администрации. Пострадавших не менее 35 человек.
Владимир Зеленский в Донецкой области
Украинские саперы проводят разминирование под Харьковом
Похороны Павла Петриченко в Киеве
В Донецкой области при выполнении боевого задания 15 апреля погиб гражданский активист, военнослужащий ВСУ Павел Петриченко. На следующий день ему исполнилось бы 32 года. Петриченко был сержантом 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.
С начала войны Петриченко работал в фонде поддержки украинской армии, в его задачи входило принимать и распределять помощь, в том числе оружие для ВСУ. С апреля 2022 года активист служил в 59-й бригаде, где в итоге стал командиром подразделения беспилотников.
В конце марта 2024 года Петриченко запустил петицию с призывом запретить на время войны азартные игры и закрыть доступ к онлайн-казино для военных. В обращении активист заявил, что военнослужащие, которые уже третий год находятся на фронте, особенно психологически уязвимы, в то же время азартные игры для многих из них «становятся единственным способом справиться со стрессом» и вызывают зависимость. 20 апреля Владимир Зеленский подписал указ, закрывающий доступ военным к онлайн-казино.
Главные фотографии предыдущего — семьсот восемьдесят пятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.