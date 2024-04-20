В Днепре разбирают завалы после обстрела, при котором погибли восемь человек. Саперы под Харьковом проводят разминирование одного из сел Семьсот восемьдесят шестой день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Страны НАТО согласились предоставить Киеву дополнительные средства ПВО. Украина запросила еще как минимум семь Patriot или аналогичных систем.

Российские войска ударили ракетами по жилому дому в Днепре. Всего в результате обстрелов Днепропетровской области погибли восемь человек, в том числе двое детей.

В Ставропольском крае упал бомбардировщик Ту-22М3. Летчики катапультировались, один из них погиб. ВСУ утверждают, что подбили самолет.

Владимир Зеленский посетил Донецкую область.

Глава ЦРУ заявил, что Украина может проиграть войну к концу 2024 года — если не получит помощи США.

В Самарской области задержали двух школьников, подозреваемых в попытке поджога военного вертолета.

Жители Словакии, власти которой отказываются отправлять военную помощь Киеву, собрали два миллиона евро на снаряды для Украины.

Обстрел Днепра

В ночь на 19 апреля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровской области. По данным областной военной администрации, в результате удара в городе погибли трое человек. Всего в регионе из-за обстрелов 19 апреля погибли восемь человек, среди них двое детей, сообщили в военной администрации. Пострадавших не менее 35 человек.

Работник муниципальных служб убирает мусор у жилого дома, пострадавшего от российского ракетного удара Mykola Synelnykov / Reuters / Scanpix / LETA

Поисково-спасательные работы на месте обстрела ГСЧС Украины / Anadolu / Getty Images Сгоревшее пианино в квартире жилого дома, который был поврежден во время ракетного обстрела Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Жители Днепра у своего обстрелянного дома Mykola Synelnykov / Reuters / Scanpix / LETA

Сотрудники ГСЧС переносят тело погибшего жителя Днепра ГСЧС Украины / Anadolu / Getty Images

Украинские военнослужащие проходят мимо сгоревшего в результате обстрела здания в Днепре Andriy Andriyenko / AP / Scanpix / LETA

Владимир Зеленский в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита на передовую в Донецкой области Офис президента Украины

Украинские саперы проводят разминирование под Харьковом

Аварийная саперная группа проводит разминирование и уничтожает взрывчатку в селе Сулиговка Харьковской области Adri Salido / Anadolu / ddp / Vida Press

По мнению экспертов, на полную очистку от взрывчатки Изюмского района Харьковской области, где находится Сулиговка, может потребоваться два-три года Adri Salido / Anadolu / ddp / Vida Press Adri Salido / Anadolu / ddp / Vida Press

Украинский сапер во время разминирования Adri Salido/Anadolu / ddp / Vida Press

Похороны Павла Петриченко в Киеве

В Донецкой области при выполнении боевого задания 15 апреля погиб гражданский активист, военнослужащий ВСУ . На следующий день ему исполнилось бы 32 года. Петриченко был сержантом 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

С начала войны Петриченко работал в фонде поддержки украинской армии, в его задачи входило принимать и распределять помощь, в том числе оружие для ВСУ. С апреля 2022 года активист служил в 59-й бригаде, где в итоге стал командиром подразделения беспилотников.

В конце марта 2024 года Петриченко запустил петицию с призывом запретить на время войны азартные игры и закрыть доступ к онлайн-казино для военных. В обращении активист заявил, что военнослужащие, которые уже третий год находятся на фронте, особенно психологически уязвимы, в то же время азартные игры для многих из них «становятся единственным способом справиться со стрессом» и вызывают зависимость. 20 апреля Владимир Зеленский подписал указ, закрывающий доступ военным к онлайн-казино.

Бойцы ВСУ несут гроб Павла Петриченко, собравшиеся на похороны жгут фаеры в память о нем Oleksii Chumachenko / SOPA Images / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот восемьдесят пятого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.

Хронология российского вторжения в Украину

Война Семьсот восемьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»

Хронология российского вторжения в Украину

Война Семьсот восемьдесят седьмой день. Онлайн «Медузы»