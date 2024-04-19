В Ставропольском крае упал военный самолет. Летчики катапультировались

В Красногвардейском округе Ставропольского края упал дальний бомбардировщик Ту-22М3, сообщили в Минобороны России.

Летчики упавшего самолета катапультировались. Три члена экипажа были эвакуированы группой поиска и спасения, еще одного летчика ищут, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве добавили, что самолет упал в безлюдной местности после боевого задания. Боекомплекта на его борту не было. По данным Минобороны России, разрушений на земле нет.

Предварительной причиной аварии военные назвали техническую неисправность.

«Украинская правда» со ссылкой на мониторинговые телеграм-каналы пишет, что самолет был подбит. Спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, добавляет издание.