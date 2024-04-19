Украинские военные утверждают, что неделю «ждали в засаде», чтобы сбить российский бомбардировщик Ту-22М3

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов утверждает, что украинские военные неделю ждали возможности сбить российский бомбардировщик Ту-22М3 в Ставропольском крае. Об этом он сказал «Украинской службе Би-би-си».

«Долго ждали, готовились, в конце концов смогли. Неделю была, скажем так, сама „засада“. Ждали, когда он выйдет на нужный рубеж», — рассказал глава украинской военной разведки.

Буданов сообщил, что не хотел бы раскрывать детали операции. При этом уточнил, что самолет поразили на расстоянии 308 километров, а для его уничтожения использовали «те же приемы и те же средства, которые мы использовали, когда уничтожили в воздухе ».

В комментарии The War Zone Буданов подтвердил появившуюся информацию, что Ту-22М3 сбили при помощи модернизированного зенитно-ракетного комплекса С-200.

По данным начальника ГУР, в российских войсках остались такие бомбардировщики, но удар по Ту-22М3 — «первое сбитие самолета дальней авиации в этой войне», от которого «Одессе будет немножко легче сейчас».

Российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 упал в Ставропольском крае 19 апреля. Летчики катапультировались, один из них погиб. Минобороны РФ заявило, что самолет упал из-за технической неисправности. ВСУ утверждают, что подбили самолет.