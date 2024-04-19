Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

В Польше задержали подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами РФ. По версии следствия, он предлагал помощь в организации покушения на Зеленского.

Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили больше 45 дронов, снарядов и ракет над тремя регионами. Есть пострадавшие.

Глава Европейского Центробанка заявила, что инициативы США по использованию замороженных активов РФ несут риск нарушения международного права.

Украина заявила, что нашла в Германии 161 насильно вывезенного ребенка. В немецкой полиции выяснили, что почти все эти дети приехали сами как беженцы.

В Германии задержали двух предполагаемых агентов России, пытавшихся помешать поставкам оружия Украине.

Работа мобильной огневой группы ВСУ по борьбе с дронами

Российские войска постоянно наносят по территории Украины удары с воздуха. Так, по данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 19 апреля войска РФ атаковали 22 ракетами разных типов и 14 дронами, средствам ПВО удалось сбить все ударные дроны типа «Шахед», запущенные ВС РФ. В отражении российского удара были задействованы, в числе прочих, мобильные огневые группы, специализирующиеся на борьбе с дронами. Вот как выглядит работа одной из таких групп. Место съемки не разглашается по соображениям безопасности.

Бойцы из мобильной огневой группы ведут огонь по российскому дрону из мобильной зенитной артиллерийской установки ЗУ-23-2 Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

ЗУ-23-2 была разработана в 1960 году в СССР для борьбы с низколетящими целями и впоследствии неоднократно модернизировалась Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

ЗУ-23-2 и ее модификации выпускали как в СССР, так и в ряде других стран, включая Польшу, Болгарию, Чехословакию, Китай и Финляндию Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

У ВСУ есть свои запасы таких мобильных зенитных установок, кроме того, модификации ЗУ-23-2 Украине передали Польша Финляндия . В ходе вторжения в Украину ЗУ-23-2 используют и российские войска Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

Украинские танкисты в Запорожье

65-я отдельная механизированная бригада ВСУ держит оборону в районе Работино — поселка в Запорожской области, который украинские войска освободили в конце августа 2023 года.

Российские войска, писала «Медуза» в своей сводке боев, к середине апреля возобновили атаки на Работино Andriy Andriyenko / AP / Scanpix / LETA

Работино за время боев полностью разрушено. Механики-водители 65-й бригады, говорится в фейсбуке подразделения, шутят, что их БМП YPR-765, переданные Бельгией, единственные в Работино «маршрутки» Andriy Andriyenko / AP / Scanpix / LETA

Andriy Andriyenko / AP / Scanpix / LETA

Разрушения в Курахово

Город Курахово расположен рядом с Марьинкой, захваченной российским войсками. Курахово постоянно подвергается обстрела. Город, где раньше жили около 20 тысяч человек, почти полностью разрушен. Власти постоянно просят жителей населенных пунктов, находящихся рядом с фронтом, перебраться в менее опасные места. Кого-то удается уговорить. Глава Донецкой области Вадим Филашкин 16 апреля сообщал, что 49 человек, в том числе из Курахово, эвакуировались, но есть и те, кто отказывается покидать свои дома.

Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Последствия обстрела Горловки

Власти самопровозглашенной ДНР, контролирующие Горловку в Донецкой области Украины, постоянно обвиняют ВСУ в обстрелах этого населенного пункта. Так, 18 апреля глава ДНР Денис Пушилин утверждал, что в результате обстрела центра города украинскими военными повреждены здания больницы и станции переливания крови, пострадали восемь человек. Российский СК объявил, что расследует обстрел Горловки, собирается «детально установить обстоятельства произошедшего» и дать «правовую оценку действиям всех причастных лиц».

Разбор завалов у станции переливания крови в Горловке после обстрела 18 апреля Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Сотрудница станции перливания крови пытатся собрать документы, уцелевшие после обстрела Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Станция переливания крови после обстрла 18 апреля Alexander Ermochenko / Reuters / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот восемьдесят четвертого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.