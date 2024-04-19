Российские войска пытаются захватить Работино. Держащие оборону бойцы ВСУ шутят, что единственные «маршрутки» в городе — их БМП Семьсот восемьдесят пятый день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- В Польше задержали подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами РФ. По версии следствия, он предлагал помощь в организации покушения на Зеленского.
- Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили больше 45 дронов, снарядов и ракет над тремя регионами. Есть пострадавшие.
- Глава Европейского Центробанка заявила, что инициативы США по использованию замороженных активов РФ несут риск нарушения международного права.
- Украина заявила, что нашла в Германии 161 насильно вывезенного ребенка. В немецкой полиции выяснили, что почти все эти дети приехали сами как беженцы.
- В Германии задержали двух предполагаемых агентов России, пытавшихся помешать поставкам оружия Украине.
Работа мобильной огневой группы ВСУ по борьбе с дронами
Российские войска постоянно наносят по территории Украины удары с воздуха. Так, по данным командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 19 апреля войска РФ атаковали 22 ракетами разных типов и 14 дронами, средствам ПВО удалось сбить все ударные дроны типа «Шахед», запущенные ВС РФ. В отражении российского удара были задействованы, в числе прочих, мобильные огневые группы, специализирующиеся на борьбе с дронами. Вот как выглядит работа одной из таких групп. Место съемки не разглашается по соображениям безопасности.
Украинские танкисты в Запорожье
65-я отдельная механизированная бригада ВСУ держит оборону в районе Работино — поселка в Запорожской области, который украинские войска освободили в конце августа 2023 года.
Разрушения в Курахово
Город Курахово расположен рядом с Марьинкой, захваченной российским войсками. Курахово постоянно подвергается обстрела. Город, где раньше жили около 20 тысяч человек, почти полностью разрушен. Власти постоянно просят жителей населенных пунктов, находящихся рядом с фронтом, перебраться в менее опасные места. Кого-то удается уговорить. Глава Донецкой области Вадим Филашкин 16 апреля сообщал, что 49 человек, в том числе из Курахово, эвакуировались, но есть и те, кто отказывается покидать свои дома.
Последствия обстрела Горловки
Власти самопровозглашенной ДНР, контролирующие Горловку в Донецкой области Украины, постоянно обвиняют ВСУ в обстрелах этого населенного пункта. Так, 18 апреля глава ДНР Денис Пушилин утверждал, что в результате обстрела центра города украинскими военными повреждены здания больницы и станции переливания крови, пострадали восемь человек. Российский СК объявил, что расследует обстрел Горловки, собирается «детально установить обстоятельства произошедшего» и дать «правовую оценку действиям всех причастных лиц».
Главные фотографии предыдущего — семьсот восемьдесят четвертого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.