Глава Европейского центробанка заявила, что инициативы США по использованию замороженных активов РФ несут риск нарушения международного права

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что подготовленные США предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине могут нарушать международное право.

«Переход от заморозки активов к их конфискации и последующему использованию — это то, к чему нужно подходить очень осторожно», — цитирует главу ЕЦБ The Financial Times. По словам Лагард, подобные действия могут изменить международный порядок, «который вы [страны Запада] хотите защитить; который вы хотели бы, чтобы Россия уважала».

Она также добавила, что видела четыре различные схемы, которые позволили бы обойти юридические препятствия на пути к использованию замороженных активов РФ, однако все они, по ее мнению, могут быть истолкованы как нарушение международного правового порядка.

Глава ЕЦБ подчеркнула, что «нет никаких сомнений» в том, что Россия должна заплатить за восстановление Украины. Однако ускорение этого процесса, обусловленное отсутствием средств для финансирования Украины, «поднимает целый ряд вопросов», касающихся уважения к международному праву, а также финансовой стабильности и совместной ответственности, считает Лагард.

В частности, она указала на «огромную асимметрию» в размещении замороженных российских активов: в Евросоюзе заморожены свыше 200 миллиардов евро, в американской юрисдикции — только шесть миллиардов долларов.

FT отмечает, что комментарии Лагард свидетельствуют о расколе между союзниками Украины относительно предложенного США плана по привлечению десятков миллиардов евро для Киева под залог будущих доходов от инвестирования замороженных активов РФ. Страны ЕС предпочли бы передавать Украине непосредственно доходы от этих активов, поясняет издание.

После начала полномасштабной войны в Украине страны Запада заморозили находящиеся в их юрисдикциях активы Центробанка РФ. Власти ЕС обсуждают возможность использования этих средств как минимум с осени 2022 года. В марте 2024 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что представит Совету ЕС инициативу по использованию доходов от замороженных российских активов. Он предложил направить 90% доходов от активов в Европейский фонд мира, из которого сейчас выделяются деньги на военную помощь Украине. В свою очередь США рассматривают и другие варианты использования замороженных активов, включая их конфискацию.

Эти инициативы неоднократно комментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В частности, он заявлял, что передача доходов от замороженных активов РФ на поддержку Украины приведет к «катастрофическим последствиям» для европейских банков и экономики ЕС. Также он предупреждал, что Россия отреагирует на изъятие и использование своих активов незеркально, задействовав при этом все возможные судебные механизмы.

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Все эпизоды Западу все тяжелее выделять деньги для Украины. Так почему он не отдаст ей замороженные российские миллиарды? Или именно это вот-вот и случится? 00:00 51:45