Bloomberg: США предложили союзникам выпустить облигации на 50 миллиардов долларов с помощью российских активов. Прибыль передадут Украине

США предложили союзникам по (G7) создать механизм для выпуска облигаций на 50 миллиардов долларов, обеспеченных прибылью от замороженных российских активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Вырученные средства предлагается использовать для поддержки Украины.

Предложение предусматривает объединение заблокированных в странах G7 и Евросоюза активов Центробанка России.

Издание отмечает, что более двух третей замороженных российских активов заблокированы в ЕС, они приносят около 3,6 миллиарда долларов прибыли в год. Поступления от предполагаемого размещения облигаций составят около 60 миллиардов долларов — то есть они будут практически равны пакету помощи, который США не может выделить Украины из-за разногласий в конгрессе.

По информации Bloomberg, обсуждения находятся на ранней стадии. Некоторые страны G7, в том числе Германия и Франция, «выразили осторожность» по поводу этой идеи Вашингтона.

С начала войны России с Украиной на Западе остаются замороженными около 280 миллиардов евро. Большая часть средств (около 210 миллиардов евро) хранится в Евросоюзе, в том числе в виде наличных денег и государственных облигаций. Власти Евросоюза обсуждают возможность использования этих средств как минимум с осени 2022 года.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказывал, что представит Совету ЕС инициативу по использованию доходов с замороженных российских активов. Он предлагает направить 90% доходов от активов в Европейский фонд мира, из которого сейчас выделяются деньги на военную помощь Украине.

Financial Times со ссылкой на источники писала, что Украина может получить от Евросоюза первый транш из прибыли с заблокированных активов российского Центробанка уже в июле. Речь идет о прибыли со 190 миллиардов евро, заблокированных после начала войны в депозитарии Euroclear. За два года средства принесли прибыль в размере 3,85 миллиарда евро.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что те, кто будет иметь отношение к изъятию доходов от замороженных российских активов, «станут объектами судебного преследования на многие десятилетия».

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