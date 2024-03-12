Financial Times: ЕС планирует передать Украине первую прибыль от замороженных российских активов в июле

Украина может получить от Евросоюза первый транш из прибыли с заблокированных активов российского Центробанка уже в июле. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Речь идет о прибыли со 190 миллиардов евро, заблокированных после начала войны в депозитарии Euroclear. За два года средства принесли прибыль в размере 3,85 миллиарда евро. Общая прибыль к 2027 году может достичь 20 миллиардов евро.

По словам собеседников FT, в нынешнем году Украина может получить 2-3 миллиарда евро в зависимости от процентных ставок. Издание отмечает, что план Еврокомиссии подразумевает конфискацию прибыли от российских активов, полученной после февраля 2024 года.

Свое предложение Еврокомиссия планирует представить до саммита лидеров Евросоюза на следующей неделе, при этом Брюсселю необходимо заручиться поддержкой государств-членов ЕС.

Изначально Евросоюз планировал использовать прибыль от замороженных активов для восстановления Украины. Однако в конце февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая с речью в Европарламенте, предложила потратить эти деньги на закупку военной техники для Украины. FT отмечает, что это предложение, скорее всего, встретит сопротивление со стороны некоторых стран, в том числе со стороны Венгрии.

FT также пишет, что планы ЕС не будут иметь обратной силы, а Euroclear сохранит уже накопленную прибыль в размере около 3,85 миллиарда евро, которая в основном будет использоваться для покрытия судебных издержек от разбирательств с Россией.

С начала войны России с Украиной на Западе остаются замороженными около 280 миллиардов евро. Большая часть средств (около 210 миллиардов евро) хранится в Евросоюзе, в том числе в виде наличных денег и государственных облигаций. Власти Евросоюза обсуждают возможность использования этих средств как минимум с осени 2022 года.

В конце января 2024 года стало известно, что страны ЕС согласовали план Еврокомиссии по передаче прибыли, полученной от замороженных российских активов, в специальный фонд, из которого эти деньги в дальнейшем можно будет использовать для восстановления Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что возможное изъятие замороженных российских активов «будет иметь серьезные последствия», а Россия в таком случае ответно конфискует доступные западные средства, хранящиеся в стране.

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Все эпизоды Западу все тяжелее выделять деньги для Украины. Так почему он не отдаст ей замороженные российские миллиарды? Или именно это вот-вот и случится? 00:00 51:45