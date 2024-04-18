В Чернигове траур по погибшим в результате ракетного удара, в Киеве военные на арт-терапии лепят из глины танки и гранаты Семьсот восемьдесят четвертый день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
Удар по Чернигову
Войска РФ утром 17 апреля нанесли по Чернигову удар тремя ракетами. В результате обстрела было разрушено восьмиэтажное здание, повреждены более 20 многоквартирных домов, объекты гражданской инфраструктуры, десятки автомобилей.
Жизнь в Лимане
Лиман, расположенный примерно в ста километрах к северу от оккупированного Донецка, в конце мая 2022 года был захвачен войсками РФ. 1 октября того же года украинские военные освободили город в ходе контрнаступления. Российские войска продолжают попытки занять всю территорию Донецкой области. Несмотря на угрозу повторной оккупации и то, что город сильно пострадал во время боев, оставшиеся в Лимане жители не хотят покидать свои дома. Вот как выглядит жизнь в прифронтовом городе.
Терапия раненых военнослужащих ВСУ
Украинский скульптор-монументалист Алексей Пергаменщик — автор трезубца, который заменил герб СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве. Трезубец изготовили из запорожской и импортной стали. Пергаменщик организовал в киевском реабилитационном центре «Стальной тризуб» занятия по арт-терапии для восстанавливающихся после ранения военнослужащих. Военные лепят из глины домики и чашки, а также танки и гранаты. Как еще можно помочь близкому человеку, пережившему войну и насилие, можно прочитать в инструкции «Медузы».
Главные фотографии предыдущего — семьсот восемьдесят третьего — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.