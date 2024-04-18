В Чернигове траур по погибшим в результате ракетного удара, в Киеве военные на арт-терапии лепят из глины танки и гранаты Семьсот восемьдесят четвертый день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Удар по Чернигову

Войска РФ утром 17 апреля нанесли по Чернигову удар тремя ракетами. В результате обстрела было разрушено восьмиэтажное здание, повреждены более 20 многоквартирных домов, объекты гражданской инфраструктуры, десятки автомобилей.

Спасатели разбирают завалы в частично разрушенном в результате обстрела здании в Чернигове Francisco Seco / AP / Scanpix / LETA

Поисково-спасательная операция продолжалась сутки. В пострадавшем от обстрела районе были развернуты пункты несокрушимости, где жители, например, могли зарядить свои телефоны и другие устройства, а также пункты психологической помощи Francisco Seco / AP / Scanpix / LETA

По данным на 09:00 18 апреля, было известно о 18 погибших и 78 раненых, 37 из них находились в больницах, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус. Francisco Seco / AP / Scanpix / LETA

Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук утверждал, что в Чернигове в результате российского удара был разрушен отель, где размещались военнослужащие ВСУ. Власти Украины эту информацию не подтвердили Oleksiy Zhernov / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

В Чернигове объявлен день траура по погибшим в результате российского обстрела 17 апреля Francisco Seco / AP / Scanpix / LETA

Жизнь в Лимане

Лиман, расположенный примерно в ста километрах к северу от оккупированного Донецка, в конце мая 2022 года был захвачен войсками РФ. 1 октября того же года украинские военные освободили город в ходе контрнаступления. Российские войска продолжают попытки занять всю территорию Донецкой области. Несмотря на угрозу повторной оккупации и то, что город сильно пострадал во время боев, оставшиеся в Лимане жители не хотят покидать свои дома. Вот как выглядит жизнь в прифронтовом городе.

86-летняя Любовь — единственный обитатель одного из многоквартирных домов в Лимане Wojciech Grzedzinski / Anadolu / Getty Images

В разрушенном здании нет электричества и канализации, Любовь использует солнечную батарею, а туалетом ей служит вырытая возле дома яма Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ddp / Vida Press Уезжать из Лимана Любовь, у которой умерли все родственники, отказывается. По ее словам, ей некуда ехать и она хочет умереть там, где похоронена ее семья Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ddp / Vida Press

Wojciech Grzedzinski / Anadolu / Getty Images

Сергей — один из жителей Лимана, которые остаются в городе, несмотря на настойчивые призывы властей эвакуироваться в более безопасные места Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ddp / Vida Press

4-летняя Лиза играет на полуразрушенной детской площадке. Журналист Эндрю Хардинг в репортаже из Лимана, опубликованном BBC News в феврале, писал , что в городе остаются несколько сотен детей. Для школьников занятия проводятся дистанционно, но у них также есть возможность собираться в классе. Дети, с которыми общался тогда журналист, говорили, что у них «есть все, что им нужно», и они привыкли к новому образу жизни и считают его «нормальным» Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ddp / Vida Press

Терапия раненых военнослужащих ВСУ

Украинский скульптор-монументалист Алексей Пергаменщик — автор трезубца, который заменил герб СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве. Трезубец изготовили из запорожской и импортной стали. Пергаменщик организовал в киевском реабилитационном центре «Стальной тризуб» занятия по арт-терапии для восстанавливающихся после ранения военнослужащих. Военные лепят из глины домики и чашки, а также танки и гранаты. Как еще можно помочь близкому человеку, пережившему войну и насилие, можно прочитать в инструкции «Медузы».

Sergei Supinsky / AFP / Scanpix / LETA

Sergei Supinsky / AFP / Scanpix / LETA

Sergei Supinsky / AFP / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот восемьдесят третьего — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.