«Белые ангелы» помогают спастись жителям Очеретино в Донецкой области. Во Львове прощаются с погибшими на фронте Семьсот восемьдесят третий день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Зеленский подписал закон о мобилизации.
- Зеленский заявил, что Украина не сможет победить в войне без возобновления поддержки со стороны США.
- По словам президента Украины, Трипольская ТЭС была разрушена, поскольку во время российской атаки у украинских военных закончились ракеты ПВО.
- В конгрессе США предложили принять отдельные законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню.
- США заявили, что не будут помогать Украине сбивать ракеты и дроны, как делали это в Израиле во время атаки Ирана.
Кадр дня. Мариуполь
Российские войска весной 2022 года оккупировали Мариуполь. В одном из крупнейших городов Украины во время боев были в той или иной степени разрушены 90% зданий. В августе 2022 года Минстрой России заявлял, что планирует «восстановить» Мариуполь за три года. Как сообщала «Бумага», активное участие в строительстве, которое идет в разрушенном городе, принимает Санкт-Петербург. Немецкие журналисты выяснили, что в строительстве в Мариуполе задействованы и компании из Германии. Правозащитники из Human Rights Watch, изучившие спутниковые снимки города, пришли к выводу, что с марта 2022 по февраль 2023 года в Мариуполе погибли не менее восьми тысяч человек. Жертв, считают они, гораздо больше, в братских могилах хоронили сразу несколько человек, а многие тела погибших могли остаться в домах, которые потом были полностью разрушены обстрелами. На фото, сделанном 16 апреля, один из районов Мариуполя, который еще не начали «восстанавливать».
Село Очеретино в Донецкой области
Село Очеретино находится в Донецкой области недалеко от Авдеевки, захваченной российскими войсками в феврале 2024 года. ВС РФ пытаются развить наступление дальше, украинские военные держат оборону, в том числе районе Очеретино — там находится укрепрайон ВСУ.
Медпункт украинской армии под Часовым Яром
Один из участков фронта, где идут наиболее ожесточенные бои, находится недалеко от Часова Яра в Донецкой области. Первую помощь раненым на поле боя украинским военным оказывают в так называемых пунктах стабилизации, развернутых вблизи линии фронта. Задача работающих в таких пунктах медиков — стабилизировать раненого, чтобы отправить его дальше в госпиталь для лечения. «Если надо, мы и час стабилизируем, и два стабилизируем, чтобы он не задвухсотился на этапе эвакуации. И три часа были моменты, что стабилизировали. И потом отправляли», — рассказывал в интервью телеканалу FREEДОМ врач-анестезиолог 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Сергей, работающий на одном из стабилизационных пунктов в Донецкой области.
Похороны сержантов ВСУ во Львове
Храм святых апостолов Петра и Павла во Львове, также известный как костел Иезуитов, в 2011 году стал первым в истории независимой Украины гарнизонным храмом. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину храм направляет военных капелланов на фронт, занимается как духовной поддержкой военнослужащих, так и помогает оказывать им материальную помощь, например, передавая каски и бронежилеты, средства для обогрева и генераторы, дроны и автомобили, рассказывал капеллан гарнизонного храма святых Петра и Павла во Львове отец Роман Ментух. Помимо этого храм помогает военным с реабилитацией и протезированием и заботится о семьях бойцов ВСУ. В этом храме также прощаются с погибшим украинскими защитниками. 16 апреля в гарнизонном храме прошла траурная служба по убитым сержантам Михаилу Томкевичу и Александру Крилю.
Главные фотографии предыдущего — семьсот восемьдесят второго — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.