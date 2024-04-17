«Белые ангелы» помогают спастись жителям Очеретино в Донецкой области. Во Львове прощаются с погибшими на фронте Семьсот восемьдесят третий день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Зеленский подписал закон о мобилизации.

Зеленский заявил, что Украина не сможет победить в войне без возобновления поддержки со стороны США.

По словам президента Украины, Трипольская ТЭС была разрушена, поскольку во время российской атаки у украинских военных закончились ракеты ПВО.

В конгрессе США предложили принять отдельные законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

США заявили, что не будут помогать Украине сбивать ракеты и дроны, как делали это в Израиле во время атаки Ирана.

Кадр дня. Мариуполь

Российские войска весной 2022 года оккупировали Мариуполь. В одном из крупнейших городов Украины во время боев были в той или иной степени разрушены 90% зданий. В августе 2022 года Минстрой России заявлял, что планирует «восстановить» Мариуполь за три года. Как сообщала «Бумага», активное участие в строительстве, которое идет в разрушенном городе, принимает Санкт-Петербург. Немецкие журналисты выяснили, что в строительстве в Мариуполе задействованы и компании из Германии. Правозащитники из Human Rights Watch, изучившие спутниковые снимки города, пришли к выводу, что с марта 2022 по февраль 2023 года в Мариуполе погибли не менее восьми тысяч человек. Жертв, считают они, гораздо больше, в братских могилах хоронили сразу несколько человек, а многие тела погибших могли остаться в домах, которые потом были полностью разрушены обстрелами. На фото, сделанном 16 апреля, один из районов Мариуполя, который еще не начали «восстанавливать».

AFP / Scanpix / LETA

Село Очеретино в Донецкой области

Село Очеретино находится в Донецкой области недалеко от Авдеевки, захваченной российскими войсками в феврале 2024 года. ВС РФ пытаются развить наступление дальше, украинские военные держат оборону, в том числе районе Очеретино — там находится укрепрайон ВСУ.

Село находится в зоне боев, почти все здания в нем разрушены

Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Однако в Очеретино все еще остаются гражданские. Перебраться в более безопасные места жителям села помогают бойцы спецподразделения украинской полиции «Белый ангел» Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Геннадий Юдин (справа) и Дмитрий Соловей (слева) из «Белого ангела» общаются с жительницами Очеретного Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Дмитрий Соловей разговаривает с 70-летним жителем Очеретино, у которого днем ранее — 15 апреля — во время российского обстрела погибла жена. Ее тело в этот момент достают из-под обломков

«Эти люди — лучшие полицейские, смелые полицейские, добровольно согласившиеся нести такую службу», — говорил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко о бойцах из «Белого ангела». Их главная задача — помощь людям в районах, которые больше всего страдают от боевых действий Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Российские войска сбрасывают на Очеретино авиабомы. Одна из них 15 апреля стала причиной гибели жительницы села. Еще два человека тогда получили ранения, сообщал глава Донецкой области Вадим Филашкин. Еще одна российская бомба ФАБ-500 упала на окраине села, но не взорвалась Anatolii Stepanov / AFP / Scanpix / LETA

Медпункт украинской армии под Часовым Яром

Один из участков фронта, где идут наиболее ожесточенные бои, находится недалеко от Часова Яра в Донецкой области. Первую помощь раненым на поле боя украинским военным оказывают в так называемых пунктах стабилизации, развернутых вблизи линии фронта. Задача работающих в таких пунктах медиков — стабилизировать раненого, чтобы отправить его дальше в госпиталь для лечения. «Если надо, мы и час стабилизируем, и два стабилизируем, чтобы он не на этапе эвакуации. И три часа были моменты, что стабилизировали. И потом отправляли», — рассказывал в интервью телеканалу FREEДОМ врач-анестезиолог 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Сергей, работающий на одном из стабилизационных пунктов в Донецкой области.

Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Похороны сержантов ВСУ во Львове

Храм святых апостолов Петра и Павла во Львове, также известный как костел Иезуитов, в 2011 году стал первым в истории независимой Украины гарнизонным храмом. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину храм направляет военных капелланов на фронт, занимается как духовной поддержкой военнослужащих, так и помогает оказывать им материальную помощь, например, передавая каски и бронежилеты, средства для обогрева и генераторы, дроны и автомобили, рассказывал капеллан гарнизонного храма святых Петра и Павла во Львове отец Роман Ментух. Помимо этого храм помогает военным с реабилитацией и протезированием и заботится о семьях бойцов ВСУ. В этом храме также прощаются с погибшим украинскими защитниками. 16 апреля в гарнизонном храме прошла траурная служба по убитым сержантам Михаилу Томкевичу и Александру Крилю.

Главные фотографии предыдущего — семьсот восемьдесят второго — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.