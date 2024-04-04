ARD: в восстановлении Мариуполя участвуют две немецкие компании

В отстройке разрушенного Мариуполя участвуют немецкие компании Knauf и WKB Systems, выяснили репортеры немецкого тележурнала Monitor от ARD, изучив годовые отчеты, фотографии и видео.

Журналисты увидели логотипы двух немецких компаний на строительной технике, окнах домов, упаковке бетонных блоков и мешках со стройматериалами.

Один из официальных дилеров немецкой компании Knauf, которая участвует в реконструкции Мариуполя, публично отчитывается о проекте строительства в Мариуполе жилого дома по поручению Минобороны России, пишет ARD. О каком дилере идет речь — не уточняется. На фотографиях с этой стройки журналисты нашли мешки с логотипами Knauf. Владеет компанией немецкий бизнесмен Николас Кнауф, который, как отмечает ARD, более 20 лет был почетным консулом России и встречался с Владимиром Путиным. В России у Knauf работают более четырех тысяч сотрудников. После начала полномасштабной войны компания заявила, что не планирует уходить из страны.

Еще одна компания, участвующая в строительстве — немецкая WKB Systems, которая разрабатывает оборудование для заводов ячеистого бетона и силикатного кирпича. Основным акционером компании ARD называет российского бизнесмена Виктора Бударина. Санкции против него не введены. От комментариев в компании WKB Systems отказались.

В заявлении для прессы компания Knauf сообщила, что осуждает «агрессивную войну России против Украины» и следует всем санкциям Евросоюза, а в России производит продукцию «исключительно для российского рынка». Список вопросов, отправленный редакцией, в компании оставили без ответа.

Эксперты, опрошенные ARD, заявили, что даже если строительные материалы не попадают под санкции Евросоюза, компании должны исключать любое получение выгоды от войны, нарушающей международное право.

Мариуполь был практически полностью разрушен еще в первые дни войны. 16 марта 2022 года российские войска сбросили авиабомбы на городской драмтеатр, в котором укрывались мирные жители. Минобороны России утверждало, что здание театра заминировали и взорвали бойцы украинского батальона «Азов».

После аннексии города российские власти разработали план восстановления Мариуполя до 2035 года. В августе 2022 года Минстрой России заявил, что планирует восстановить Мариуполь за три года. В марте 2023 года в Мариуполь впервые после захвата города приехал Владимир Путин, посетивший в том числе заново отстроенный Россией жилой квартал. В феврале 2024 года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в городе практически завершилось восстановление многоквартирных домов.

В феврале 2024 года правозащитная организация Human Rights Watch совместно с SITU Research и Truth Hounds выпустила расследование о захвате Мариуполя. По данным правозащитников, в центральной части города были разрушены более 90% жилых домов, а с марта 2022-го по февраль 2023-го в Мариуполе погибли не менее восьми тысяч человек.

как мариуполь был разрушен почти полностью

«Мы плакали. Нашего города больше не было» За время боев Мариуполь превратился в руины. Погибли не менее восьми тысяч человек. Главное из большого расследования Human Rights Watch

как мариуполь был разрушен почти полностью

«Мы плакали. Нашего города больше не было» За время боев Мариуполь превратился в руины. Погибли не менее восьми тысяч человек. Главное из большого расследования Human Rights Watch