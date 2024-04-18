Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили больше 45 дронов, снарядов и ракет над тремя регионами. Есть пострадавшие

Дежурные средства противовоздушной обороны, сообщило Минобороны РФ, в ночь на 18 апреля перехватили или уничтожили украинские беспилотники и другие воздушные цели над территорией Белгородской, Ростовской и Воронежской областей.

В министерстве утверждают, что над Белгородской областью уничтожили две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire, 16 дронов и два малоразмерных воздушных шара.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, система ПВО работала над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, в поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом была повреждена крыша и разрушена одна из стен. Пострадала женщина, ее госпитализировали с осколочным ранением левой стопы.

Над Ростовской областью, по данным Минобороны РФ, уничтожили три беспилотника. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что это произошло в районе Каменска-Шахтинского около 2:00. По словам Голубева, обломки БПЛА упали на промышленное здание, повреждено остекление. Пострадал сотрудник предприятия, получивший порезы, от госпитализации он отказался.

В Воронежской области, заявили в министерстве обороны РФ, ночью перехватили один беспилотник и уничтожили три малоразмерных воздушных шара. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, в результате падения обломков пострадавших и повреждений нет.

Вечером 17 апреля в Воронеже сбили беспилотник. По словам губернатора, было повреждено промышленное здание, ранена женщина 1956 года рождения. Кроме того, повреждены четыре жилых дома.

Россия регулярно атакует Украину с помощью беспилотников и обвиняет ВСУ в атаках на регионы РФ с помощью дронов. По данным украинских властей, в ночь на 18 апреля войска РФ атаковали беспилотниками Ивано-Франковскую и Днепропетровскую области. В первом регионе из-за падения обломков БПЛА возникли пожары, во втором повреждены два частных дома и автомобиль. О пострадавших не сообщается.