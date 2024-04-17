В Воронеже сбили беспилотник. Губернатор сообщил, что повреждено промышленное здание

Дежурные средства ПВО обнаружили и подавили вечером 17 апреля над Воронежем украинский беспилотник самолетного типа, объявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«По предварительным данным, при падении беспилотника повреждено промышленное здание. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Туда же выехали представители правительства региона и администрации города», — написал чиновник в своем телеграм-канале.

Местные жители сообщали о сильном взрыве и пожаре. В МЧС уточнили, что загорелся ангар с пиломатериалами и станками в районе улице Новосибирской. Телеграм-канал Shot пишет, что неподалеку от места взрыва находится нефтебаза.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

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