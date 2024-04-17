Война Семьсот восемьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 16 апреля читайте здесь.
Главные новости:
- Российские войска нанесли ракетный удар по Чернигову. По последним данным, погибли 14 человек и пострадали более 60.
- ФСБ заявила, что задержала второго фигуранта дела о подрыве машины бывшего подполковника СБУ Прозорова. Это курьер, доставивший посылку с бомбой.
- В районе российского военного аэродрома в Крыму произошел взрыв.
- МВД объявило в розыск феминистку Залину Маршенкулову. Ее заподозрили в «оправдании терроризма» из-за постов о гибели «военкора» Владлена Татарского.
Прокуратура Украины публикует фотографии с последствиями удара по Чернигову.
В Тверской области 17 апреля обезвредили беспилотник в лесу в Калязинском округе, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Пострадавших и разрушений нет.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб, украинский ударный беспилотник, начиненный взрывчаткой, обнаружили возле деревни Крутая. По предварительной информации, дрон подавили средства радиоэлектронной борьбы.
Минобороны РФ не сообщало в последние дни об атаках беспилотников на Тверскую область.
ФСБ объявила, что задержала двух 19-летних жителей Мордовии, которых подозревают в том, что они планировали воевать в Украине против России
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Мордовии. По версии ФСБ, задержанные планировали вступить в ряды украинского военизированного объединения, объявленного в России «террористическим», для чего установили контакт с его представителем. Название объединения не называется.
«По заданию так называемого куратора они осуществили фото- и видеосъемку стратегических объектов Саранска», — заявили в ФСБ. В спецслужбе утверждают, что молодые жители Мордовии снимали объекты, которые в будущем могли подвергнуться атакам беспилотников.
В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК). Подозреваемых заключили под стражу.
По предварительной информации, в Чернигове повреждения получили 16 домов, сообщил глава города Александр Ломако. По его словам, в основном в домах выбило окна. Продолжается обход и обследование квартир.
Ломако добавил, что после 17:00 в городе планируют возобновить подачу электричества и газа.
В Чернигове, по последним данным, в результате российского ракетного удара погибли 14 человек, сообщил советник начальника Черниговской ОВА Андрей Подорван. Ранее в ГСЧС заявили, что погибли 13 человек и пострадал 61 человек, в том числе двое детей.
По данным украинских властей, Россия ударила по Чернигову тремя ракетами, выпущенными из комплекса «Искандер». Под удар попал отель, где, по неподтвержденной информации бывшего депутата Игоря Мосийчука, находились украинские военные. Также повреждены жилые дома, больницы, центральный корпус университета «Черниговская политехника». Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди. По меньшей мере три человека числятся как пропавшие без вести.
В районе Чернигова, попавшем под удар, отключили коммуникации, сообщается о проблемах с электроснабжением.
Российские силы ПВО уничтожили три украинских метеозонда над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Спасатели на месте отеля в Чернигове, разрушенного в результате российского ракетного удара
В Чернигове, по последним данным, 13 человек погибли и более 60 пострадали в результате ракетного удара.
ФСБ объявила, что задержала второго фигуранта дела о подрыве в Москве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова
Российская спецслужба утверждает, что задержала гражданина России и Молдовы 1994 года рождения, который, по версии следствия, привез взрывчатку, заложенную под автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова в Москве.
ФСБ называет задержанного курьером. По данным российской спецслужбы, сотрудники СБУ, которые готовили подрыв, закамуфлировали составляющие взрывного устройства в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. В Варшаве взрывчатку при посредничестве местной жительницы передали посылкой в частную транспортную компанию для доставки в московский регион.
«Получив груз в Литве, курьер доставил его на автомашине в город Москву. По указанию отправительницы посылки он передал ее агенту СБУ, гражданину РФ, 1983 года рождения, который под контролем куратора осуществил сборку взрывного устройства и его установку под автомобиль потерпевшего», — сообщили в ФСБ.
После подрыва автомобиля Василия Прозорова в Москве ФСБ сообщила, что задержала по этому делу подозреваемого гражданина РФ 1983 года рождения.
- Прозоров с 1999 по 2018 год был сотрудником Службы безопасности Украины. В 2019 году на пресс-конференции в Москве Прозоров заявил, что с 2014 года работал на Россию, пока его не уволили из СБУ в 2018 году. В СБУ называли его предателем.
Бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук утверждает, что в Чернигове российские войска нанесли ракетный удар по отелю, где размещались военные. Власти Украины эту информацию не подтверждали.
«Прилет по отелю, где квартировали военные вблизи центра города. Много погибших и еще больше раненых. Точно сейчас никто не скажет!» — написал Мосийчук в телеграм-канале.
По данным властей, при ударе погибли 11 человек и более 50 пострадали. В офисе президента Украины сообщили, что разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажных дома, больница, учреждение высшего образования, десятки автомобилей.
В Минобороны РФ заявили, что сбили украинский беспилотник над территорией Татарстана. По предварительной информации «Татар-информ», БПЛА уничтожили в районе особой экономической зоны «Алабуга» в Елабуге (там расположено производство дронов-камикадзе «Шахед»).
По другим данным, дрон сбили в районе керамического завода возле Набережных Челнов (40 километров от Елабуги). Местные паблики публикуют видео, предположительно снятое после уничтожения беспилотника.
В Татарстане сняли ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска, которые вводили на фоне атаки беспилотника, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Украинские военные на позициях в Донецкой и Харьковской областях
При ударе по Чернигову погибли 11 человек и пострадали более 50
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба.
«Три ракетных удара по центру города. Разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажки, больница, учреждение высшего образования, десятки авто. Сейчас известно о более 50 пострадавших, из которых трое детей, и 11 погибших. Под завалами могут находиться люди», — сообщил Алексей Кулеба.
Глава Чернигова Александр Ломако в то же время сообщил, что известно о 45 травмированных, среди них двое детей.
При ракетном ударе ВС РФ по Чернигову повреждено здание больницы, там никто не пострадал, сообщили в Минздраве Украины.
Глава Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что при ударе повреждены здания гражданской инфраструктуры и десятки единиц транспорта.
По последним данным украинских властей, погибли 11 человек и пострадали более 20.
Издание Politico выпустило статью под названием «Украина движется к поражению». Вот ключевые моменты из материала
- Несколько украинских офицеров заявили Politico на условиях анонимности, что фронт может рухнуть летом 2024 года, когда Россия начнет свое ожидаемое наступление. Военные указали, что Россия превосходит ВСУ по численности и готова нести огромные потери. Решимость самой Украины, по мнению военных, может ослабнуть, а моральный дух подорван из-за нехватки снабжения.
- Украинские военные офицеры признают, что этим летом неизбежны новые потери, но неясно, насколько серьезными они будут. «Владимир Путин, пожалуй, еще никогда не был так близок к своей цели», — пишет Politico.
- Автор издания, поговоривший с политическими лидерами, военными и простыми гражданами, описывает Украину как «страну, скатывающуюся к катастрофе».
- Politico отмечает, что жители Киева и других городов Украины, расположенных за сотни километров от фронта, привыкли к войне и готовы мириться с боевыми действиями на востоке. В городах исчезли толпы добровольцев, которые в первые месяцы полномасштабной войны выстраивались в очередь, чтобы вступить в армию. Сегодня некоторые украинцы уклоняются от призыва, а многие покинули страну.
Украинский беспилотник уничтожен над территорией Татарстана, заявили в Минобороны РФ. Российские средства ПВО сбили дрон около 11:20 мск.
Ранее Росавиация сообщила, что работу аэропортов Казани и Нижнекамска в Татарстане ограничили в целях обеспечения безопасности.
- Украинские беспилотники 2 апреля впервые с начала полномасштабной войны атаковали предприятия в Татарстане — в Елабуге и Нижнекамске.
По последним данным, при ракетной атаке по Чернигову погибли 11 человек, пострадали 22, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По меньшей мере три человека числятся пропавшими без вести. Под завалами остаются люди. Поисково-спасательная операция продолжается.
«Среди погибших в результате российского обстрела — 25-летняя лейтенант полиции. Женщина жила в соседнем доме, находилась дома на больничном. Смертельное осколочное ранение», — сообщил Клименко.
Глава МВД опубликовал видео, на котором, как утверждается, показан момент спасения одного из пострадавших.
Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что 17 апреля на военном аэродроме «Кряж» в Самаре уничтожен транспортный вертолет Ми-8.
В сообщении говорится, что Россия использовала этот вертолет «в войне против Украины для перевозки оружия и личного состава».
Российская сторона информацию об уничтожении вертолета не комментировала.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Зеленский сообщил о 10 погибших в Чернигове
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате ракетного удара по Чернигову погибли 10 человек, еще 20 человек пострадали.
«К сожалению, количество погибших может возрасти. И этого бы не произошло, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решимость мира в противодействии российскому террору была достаточной», — говорится в посте Зеленского.
Российские войска утром 17 апреля нанесли ракетный удар по инфраструктуре Одесской области. Об этом сообщили глава местной администрации Олег Кипер и ВСУ.
По словам Кипера, информации о пострадавших не поступало. О последствиях удара также не сообщается.
МВД России объявило в розыск феминистку Залину Маршенкулову
Фемактивистку и журналистку Залину Маршенкулову объявили в розыск. Это следует из базы МВД, обратила внимание «Верстка».
10 апреля стало известно, что в отношении Маршенкуловой возбуждено уголовное дело по статье об «оправдании терроризма».
Источник РИА Новости сообщил, что дело завели из-за постов Маршенкуловой в ее телеграм-канале «Женская власть». Речь идет об одной из записей, в которой говорилось о гибели российского «военкора» Владлена Татарского.
Работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Нижнего Новгорода временно ограничили в целях обеспечения безопасности, сообщила Росавиация.
Ограничения на работу нижегородского аэропорта сняли в 10:18. Всего на запасные аэродромы перенаправили два самолета, рассказали в пресс-службе аэропорта Нижнего Новгорода.
Ранее телеграм-канал «112» заявил, что московский аэропорт Шереметьево перестал принимать самолеты из-за угрозы атаки беспилотника. При этом в аэропорту сообщили, что работают штатно.
По последним данным, при ракетном ударе по Чернигову погибли восемь человек и пострадали 18.
Украинские правоохранительные органы вместе с немецкими коллегами смогли установить в Германии местонахождение 161 украинского ребенка, похищенного Россией, заявила Национальная полиция Украины. Об этом председатель Нацполиции Иван Выговский сообщил на встрече с президентом Федерального ведомства криминальной полиции Германии Гольгером Мюнхом, проходившей в Берлине.
«Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ по направлению документирования военных преступлений Российской Федерации, а именно депортации и принудительного перемещения украинских детей, установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, которые разыскивались как принудительно перемещенные на временно оккупированные территории или депортированные в РФ и Беларусь», — сообщил Выговский.
Российские войска продвинулись в направлении Очеретино Донецкой области (25 километров от Авдеевки). Об этом по итогам 16 апреля сообщил украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины.
По информации проекта, продолжаются бои в Бердичах, Красногоровке и южнее Урожайного.
В районе Чернигова, по которому российские войска нанесли ракетный удар, отключили все коммуникации, — сообщил глава города Александр Ломако.
«Мы в этом районе отключили все коммуникации: свет, газ. Для того, чтобы не было еще больших разрушений», — сообщил Ломако (цитата по «РБК-Украина»).
По его словам, Россия атаковала объекты социальной инфраструктуры, которые не связаны с критической инфраструктурой.
По последним данным, при ракетном ударе погибли четыре человека и пострадали не менее пяти.
Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, рейсы на вылет и прилет обеспечиваются по расписанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиагавани.
Ранее телеграм-канал «112» сообщил, что Шереметьево не принимает и не выпускает самолеты из-за угрозы атаки беспилотника.
Не менее четырех человек погибли в результате ракетного удара по Чернигову, сообщил глава города Александр Ломако в эфире телемарафона, пишет «Суспильне».
Ранее сообщалось, что в результате атаки много раненых. Пока известно о пяти пострадавших, но число раненых может вырасти.
Местные власти призвали жителей Чернигова стать донорами крови.
Аэропорт Шереметьево не принимает и не выпускает самолеты из-за угрозы атаки БПЛА, утверждает телеграм-канал «112».