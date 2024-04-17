Война Семьсот восемьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

ФСБ объявила, что задержала двух 19-летних жителей Мордовии, которых подозревают в том, что они планировали воевать в Украине против России

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Мордовии. По версии ФСБ, задержанные планировали вступить в ряды украинского военизированного объединения, объявленного в России «террористическим», для чего установили контакт с его представителем. Название объединения не называется.

«По заданию так называемого куратора они осуществили фото- и видеосъемку стратегических объектов Саранска», — заявили в ФСБ. В спецслужбе утверждают, что молодые жители Мордовии снимали объекты, которые в будущем могли подвергнуться атакам беспилотников.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела по статье об участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК). Подозреваемых заключили под стражу.