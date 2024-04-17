Минюст России включил Фонд Бориса Немцова в список «нежелательных организаций»

Министерство юстиции РФ внесло в список «нежелательных организаций» Фонд Бориса Немцова за свободу (Boris Nemtsov Foundation for Freedom), основанный дочерью погибшего политика Жанной Немцовой в Германии в 2015 году.

Также в реестр включены немецкий Фонд имени Фридриха Науманна за свободу (Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit) и украинский Центр гражданских свобод.

Как следует из реестра, немецкие организации были объявлены «нежелательными» на основании решения Генпрокуратуры РФ от 13 марта 2024 года, а украинский центр — по решению от 29 марта 2024 года.

Теперь список организации, чья деятельность признана нежелательной на территории Российской Федерации, насчитывает 158 позиций.

В начале марта Фонд Бориса Немцова вместе с инвестиционной компанией The Untitled Ventures объявили о создании фонда Venture for Democracy для поддержки институтов российского гражданского общества. Также фонд ежегодно присуждает премию имени Бориса Немцова.

Фонд Фридриха Науманна основан в 1958 году в Потсдаме. Он предлагает политическое образование в Германии и имеет офисы в более чем 60 странах мира.

Центр гражданских свобод был создан в Киеве в 2007 году. Своей миссией он называет продвижение ценностей прав человека, демократии и солидарности в Украине и регионе ОБСЕ. В 2022 году Центр был удостоен Нобелевской премии мира вместе с российской правозащитной организацией «Мемориал» и белорусским правозащитником Алесем Беляцким.