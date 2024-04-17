Суд в Украине приговорил российского военного к 12 годам лишения свободы по делу об убийстве мирного жителя в Киевской области

Бородянский районный суд Киевской области приговорил к 12 годам лишения свободы российского военнослужащего Радика Гукасяна, признав его виновным в убийстве мирного жителя. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, 29-летний Гукасян служил по контракту в 331-м парашютно-десантном полку 98-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил России.

Следствие утверждает, что весной 2022 года на трассе между селами Здвижевка и Бабинцы под Бородянкой в Киевской области Гукасян вместе с другими военными расстреляли из автоматов гражданский автомобиль — красные «Жигули». В машине находился только водитель — 32-летний Дмитрий Бондарь. Он погиб на месте от ранения в голову. Тело погибшего военные закопали в лесу.

Гукасяна также обвинили в том, что 20 марта 2022 года вместе с другими десантниками он ворвался в дом местного жителя недалеко от села Лубянка Бучанского района. Как утверждает следствие, они украли из дома приставку Sony Playstation.

В конце августа 2022 украинские военные захватили в плен Гукасяна на херсонском направлении.

Суд признал Гукасяна виновным в нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством по предварительному сговору группой лиц (часть 2 статьи 28 и части 1 и 2 статьи 438 УК Украины). СБУ отмечает, что при назначении срока лишения свободы суд учитывал «сотрудничество со следствием».

Гукасян на суде признал вину и заявил, что хочет, чтобы его обменяли на украинского военного.

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