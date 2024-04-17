У мужа Людмилы Путиной конфисковали виллу на побережье Франции

У предпринимателя Артура Очеретного, нынешнего мужа бывшей жены российского президента Людмилы Путиной, изъяли виллу во Франции. Об этом сообщает издание Challenges.

Вилла «Сюзанна», находящаяся на побережье Бискайского залива недалеко от города Биарриц, была конфискована в декабре 2023 года. Изъятие произошло после жалобы французского отделения Transparency International — правозащитники требовали проверить происхождение средств, на которые была приобретена вилла.

Сейчас вилла заброшена, и на ней никто не живет.

Оценочная стоимость виллы «Сюзанна» составляет 5,4 миллиона евро. Она представляет собой особняк площадью 450 квадратных метров с восемью спальнями и прилегающую территорию площадью пять тысяч квадратных метров.

О вилле впервые стало известно в 2017 году, когда журналисты из Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выпустили расследование о финансах Очеретного. Как следовало из изученных журналистами документов, вилла была приобретена в конце 2013 года.

Владимир и Людмила Путины объявили о разводе в 2013 году. О втором браке Людмилы Путиной официально не сообщалось, однако журналисты выяснили, что она вышла замуж не позднее 2016 года.

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