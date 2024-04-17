Два года назад Россия и Украина пытались вести переговоры о мире. Когда Путину не удался блицкриг, он был согласен даже на обсуждение статуса Крыма Главное из материала Foreign Affairs

Подбитые российские танки на улицах Бучи, 3 апреля 2022 года Rodrigo Abd / AP / Scanpix / LETA

В ходе мирных переговоров, которые Россия и Украина вели в первые недели полномасштабной войны, Москва была готова среди прочего обсуждать статус Крыма. Об этом пишет Foreign Affairs, журналисты которого получили доступ к проектам мирного договора между странами и проследили, как эти документы менялись со временем.

Как отмечает издание, на первой встрече в Беларуси 28 февраля 2022 года (через четыре дня с начала вторжения) российская сторона выдвигала жесткие условия, требуя фактической капитуляции Украины, однако по мере того как положение на фронте начало складываться не в пользу российских военных, позиции Москвы становились все менее требовательными.

В конце марта на переговорах в Стамбуле стороны сообщили, что согласовали совместное коммюнике. Его общие условия были озвучены тогда же, однако полностью оно не публиковалось. Как пишет Foreign Affairs, текст документа, который официально был озаглавлен «Основные положения Договора о гарантиях безопасности Украины», в основном, готовила украинская сторона, а россияне предварительно согласились использовать его как основу для будущего договора.

Коммюнике предполагало, что Украина будет нейтральным и безъядерным государством, а также обязуется не присоединяться к военным союзам и не допускать размещение иностранных войск на своей территории. При этом проект договора не предусматривал запрета Украины на вступление в ЕС. Также в проекте ничего не говорилось о территориях в Донбассе, которые тогда уже были заняты российскими войсками.

Однако в коммюнике содержался пункт, который Foreign Affairs характеризует как «ошеломляющий»: он предполагал, что Россия и Украина разрешат спор вокруг Крыма в течение последующих 10-15 лет путем мирных переговоров. Издание напоминает, что после аннексии в 2014 году Москва неоднократно заявляла, что вопрос с Крымом «закрыт окончательно», но «предлагая переговоры по его статусу, Кремль молчаливо признавал, что это не так».

Всего за несколько недель до этого [президент РФ Владимир] Путин пытался захватить столицу Украины, свергнуть правительство и навязать марионеточный режим. Кажется неправдоподобным, что он внезапно решил смириться с тем, что Украина, которая из-за его действий теперь была более враждебна к России, чем когда-либо, станет членом ЕС, и ее независимость и безопасность будут гарантировать в том числе Соединенные Штаты. И все же коммюнике предполагало, что именно это Путин был готов принять. Мы можем только предполагать почему. К началу марта стало ясно, что блицкриг Путина провалился. Возможно, он был готов сократить потери [и остановиться], если будет выполнено его самое давнее требование: чтобы Украина отказалась от планов по вступлению в НАТО и не размещала войска альянса на своей территории.

Переговоры продолжались и в апреле — даже после того, как стало известно о преступлениях российских военных в Буче. Foreign Affairs сравнил варианты соглашений от 12 и 15 апреля (это были последние черновики, которыми обменялись переговорщики) и выяснил, что стороны на тот момент не нашли согласия по ключевым вопросам обеспечения безопасности. Если в первоначальном варианте говорилось, что в случае нападения на Украину государства-гаранты (в их числе Россия) самостоятельно решают вопрос об оказании ей военной помощи, то в версии от 15 апреля Россия добавила требование, чтобы это делалось «на основе согласованного решения» — то есть Москва могла бы заблокировать предоставление такой помощи.

Также стороны не пришли к согласию относительно численности армии и количества вооружений, которые могла иметь Украина после завершения войны и подписания мирного договора. Киев настаивал на цифре в 250 тысяч военнослужащих, Москва — на 85 тысячах.

Как напоминает Foreign Affairs, переговоры сошли на нет в середине мая 2022 года. Причины окончательного отказа от них до сих пор до конца неясны — по одной из версий, активно поддерживаемой российскими властями, Киев отказался от сделки под давлением Запада, рассчитывая одержать победу на поле боя. По другой — обе стороны изначально могли использовать переговоры лишь как способ выиграть время для перегруппировки сил.

В любом случае, заключает издание, одной из причиной провала стало то, что участники переговоров «поставили телегу послевоенного порядка безопасности впереди лошади прекращения боевых действий» — то есть сосредоточились только на долгосрочных политических вопросах, никак не обсуждая насущные проблемы: прекращение огня, вывод войск и создание гуманитарных коридоров.

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