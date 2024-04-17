«Она дает новую надежду, демонстрируя исключительную самоотверженность и силу» Вице-президент США Камала Харрис написала статью о Юлии Навальной для журнала Time

Юлия Навальная, вдова политика Алексея Навального, вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Time. В издании вышло большое интервью Навальной, которое взял журналист Саймон Шустер, а короткую сопроводительную статью о ней написала вице-президент США Камала Харрис. «Медуза» публикует перевод этой статьи.

В феврале этого года на Мюнхенской конференции по безопасности я говорила о приверженности администрации Белого дома демократическим ценностям и борьбе с авторитаризмом. Спустя несколько минут на сцену для незапланированного выступления вышла Юлия Навальная. Она сразу же захватила внимание сотен лидеров, находившихся там, включая меня.

Навальная говорила о новостях, которые появились всего за несколько часов до этого — ее муж Алексей Навальный, лидер российской оппозиции, умер. С большим мужеством Навальная осуждала ложь и жестокость российского правительства. Она вслух размышляла, стоило ли ей оставаться в Мюнхене после новостей, которые она услышала. «Что бы сделал Алексей на моем месте? — спросила она. — Он был бы на этой сцене».

Позднее в тот же день мы встретились и поговорили о ее детях и о том, что ее семья думает о судьбе не только ее мужа, но и его дела. Теперь на благо людей во всем мире Юлия Навальная взяла на себя роль лидера на мировой арене. Навальная пообещала продолжать борьбу своего мужа за справедливость и верховенство закона, дав новую надежду тем, кто борется с коррупцией, борется за свободную демократическую Россию. И при этом она демонстрирует исключительную самоотверженность и силу.

С того самого дня в Мюнхене Навальная стала не только символом демократических ценностей, но и мужественным борцом за них. Соединенные Штаты поддерживают ее — и всех, кто борется за свободу и демократию.

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