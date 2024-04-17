Юлия Навальная вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Вдова Алексея Навального Юлия Навальная вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Time.

Текст о Навальной, посвященный ее включению в список Time, написала вице-президент США Камала Харрис.

Харрис вспоминает, как Навальная выступала на Мюнхенской конференции по безопасности — вскоре после новостей о смерти своего мужа. Вице-президент США написала, что Навальная «с огромным мужеством осудила ложь и жестокость российских властей».

«Позже в тот же день мы встретились и поговорили о ее детях и о том, что ее семья думает о судьбе не только ее мужа, но и его дела. К счастью Юлия Навальная теперь взяла на себя роль лидера на мировой арене. Навальная пообещала продолжать борьбу своего мужа за справедливость и верховенство закона, давая новую надежду тем, кто борется с коррупцией и за свободную, демократическую Россию. И при этом она демонстрирует исключительную самоотверженность и силу. С того дня в Мюнхене Навальная стала не только символом демократических ценностей, но и мужественным борцом за них. Соединенные Штаты поддерживают ее — и всех, кто борется за свободу и демократию», — написала Харрис.

19 февраля, через три дня после гибели Алексея Навального, Юлия Навальная записала видеообращение, в котором рассказала, что продолжит дело мужа. Она также обвинила президента России Владимира Путина в убийстве Алексея Навального.

Читайте также

Юлия Навальная заявила, что продолжит дело своего мужа. Нам снова есть на что надеяться? Отвечает Дэниел Трейсман — один из главных исследователей путинской эпохи (и соавтор Сергея Гуриева)

Читайте также

Юлия Навальная заявила, что продолжит дело своего мужа. Нам снова есть на что надеяться? Отвечает Дэниел Трейсман — один из главных исследователей путинской эпохи (и соавтор Сергея Гуриева)