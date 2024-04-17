ФСБ заявила, что задержала второго фигуранта дела о подрыве машины бывшего сотрудника СБУ Прозорова. Это курьер, доставивший посылку с бомбой

Сотрудники ФСБ задержали гражданина России и Молдовы 1994 года рождения, который, по версии спецслужбы, привез в РФ из-за рубежа взрывчатку, впоследствии заложенную под автомобиль бывшего сотрудника Службы безопасности Украины в Москве. ФСБ называет задержанного курьером. Его имя не сообщается.

По данным ведомства, сотрудники СБУ, готовившие покушение, замаскировали компоненты взрывного устройства под инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами. В Варшаве, утверждает ФСБ, взрывчатку при посредничестве местной жительницы передали в частную транспортную компанию для доставки в московский регион.

«Получив груз в Литве, курьер доставил его на автомашине в Москву. По указанию отправительницы посылки он передал ее агенту СБУ, гражданину РФ, 1983 года рождения, который под контролем куратора осуществил сборку взрывного устройства и его установку под автомобиль потерпевшего», — цитирует «Интерфакс» сообщение ФСБ.

Российская спецслужба распространила видео и фотографии девушки, которая, как утверждается, передала элементы взрывчатки из Варшавы. Ее имя также не называется. На записи, вероятно, сделанной от первого лица, некая женщина показывает бумажный пакет с различными коробками и говорит, что «все упаковала».

Российские агентства также опубликовали видео ФСБ с задержанным курьером. Его лицо в ролике скрыто. На записи он говорит, что занимается доставкой грузов и частными перевозками из стран СНГ и Восточной Европы.

12 апреля автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова взорвался на парковке на севере Москвы. Прозоров получил ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК) и незаконном хранении взрывчатки (часть 1 статьи 222.1 УК).

Через четыре дня после покушения ФСБ отчиталась о задержании 41-летнего россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля Прозорова. Его обвинили в том, что он собрал бомбу и заминировал автомобиль по заданию украинских спецслужб. Сообщалось, что задержанного хотят привлечь к уголовной ответственности по статьям о теракте (205 УК) и о госизмене (275 УК).

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