ФСБ отчиталась о задержании подозреваемого в подрыве машины бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве

Сотрудники ФСБ задержали 41-летнего россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).

В сообщении не приводится имя бывшего сотрудника СБУ, однако «Интерфакс», ТАСС и РИА Новости пишут, что речь о Василии Прозорове, чей автомобиль был взорван 12 апреля.

Имя задержанного в релизе также не называется. В ФСБ утверждают, что после начала войны он уехал в Украину, где в октябре 2023 года его завербовали сотрудники СБУ. Вернувшись в Москву в марте 2024 года, он собрал бомбу и заминировал автомобиль Прозорова по заданию украинских спецслужб, заявили в ФСБ. На видео, опубликованном спецслужбой, задержанный говорит, что он с 2010 года жил в Украине. По его словам, в феврале куратор сообщил ему о задании, полученном лично от главы СБУ Василия Малюка — поехать в Москву и проследить за автомобилем. Потом ему дали задание собрать бомбу. Под днище автомобиля он прикрепил ее 9 апреля.

В отношении задержанного проводятся следственные действия, его хотят привлечь по статьям о теракте (205 УК) и о госизмене (275 УК).

Автомобиль Прозорова Land Cruiser Prado взорвался на парковке у жилого дома на Коровинском шоссе на севере Москвы во время запуска двигателя. Сам Прозоров получил ранения, но остался жив. Он назвал подрыв машины «очередной попыткой теракта киевского режима и его спецслужб». Следственный комитет России возбудил уголовное дело

Василий Прозоров — бывший сотрудник СБУ. В марте 2019 года он дал в Москве пресс-конференцию, на которой рассказал, что с апреля 2014 года вплоть до своей отставки в 2018 году «по идеологическим мотивам» сотрудничал с Россией. Прозоров утверждал, что работал в антитеррористическом центре СБУ, который якобы фактически руководил в Донбассе. На этой же конференции Прозоров обвинил украинские власти в причастности к крушению малайзийского «Боинга» под Донецком в 2014 году.

пресс-конференция прозорова в москве

В Москве устроили пресс-конференцию бывшего сотрудника СБУ. Он обвинил Украину в крушении «Боинга» и пытках в тайных тюрьмах

пресс-конференция прозорова в москве

В Москве устроили пресс-конференцию бывшего сотрудника СБУ. Он обвинил Украину в крушении «Боинга» и пытках в тайных тюрьмах