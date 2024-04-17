Мэр Харькова: город рискует стать «вторым Алеппо», если США не окажут помощь Украине

Харьков рискует стать «вторым », если конгрессмены США не проголосуют за выделение нового пакета военной помощи Киеву, который необходим для обеспечения Украины системами ПВО и предотвращения российских обстрелов, заявил мэр города Игорь Терехов в интервью The Guardian.

Россия сменила тактику и теперь пытается разрушить энергоснабжение Харькова, а также запугать 1,3 миллиона жителей города, обстреливая жилые районы, рассказал Терехов. По его словам, из-за российских ударов харьковчане сталкиваются с внеплановыми отключениями электричества на несколько часов подряд.

Пакет военной помощи на сумму 60 миллиардов долларов, который заблокирован в конгрессе США из-за политических разногласий, имеет решающее значение для Харькова, считает Терехов. «Нам нужна эта поддержка, чтобы не дать Харькову стать еще одним Алеппо», — сказал мэр города.

Харьков с начала полномасштабного российского вторжения в Украину подвергается обстрелам. В последнее время атаки российских войск усилились. Ранее мэр города Игорь Терехов заявлял, что в результате обстрелов была разрушена «практически вся» энергетическая инфраструктура. В городе возникают перебои с электричеством и водоснабжением.

Украинские и западные официальные лица считают, что Россия усилила обстрелы Харькова, чтобы принудить мирных жителей к эвакуации, пишет Bloomberg. По словам чиновников, действия Кремля выглядят как скоординированные усилия, цель которых — сделать город непригодным для жизни.

О том, что РФ надеется сделать Харьков непригодным для проживания мирного населения, а также готовится к штурму города, сообщало издание The Economist со ссылкой на источники в Украине. Собеседники «Медузы», близкие к Кремлю, рассказывали, что Харьков — одна из главных целей армии РФ на текущем этапе войны. Как считает военный эксперт «Медузы» Дмитрий Кузнец, пока нет никаких признаков подготовки крупного российского наступления непосредственно на Харьков, а у войск РФ недостаточно сил для такой операции.

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Все эпизоды Российская армия готовится к осаде Харькова? Вряд ли, у нее нет сил для такой операции. Тогда почему об этом сейчас так много говорят? 00:00 27:46

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