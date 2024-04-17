Беспилотники атаковали завод в Татарстане, где производят бомбардировщики Ту-22 и Ту-160

Беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины утром 17 апреля атаковали Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, который производит и ремонтирует военные самолеты, в том числе бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М. Об этом «РБК-Украина» сообщили источники в украинских спецслужбах.

По их данным, взрывы на территории завода произошли около 10 часов утра. Примерно в это время местный телеграм-канал «Казань на максималках» написал, что в районе завода включили сирену воздушной тревоги. Также сообщалось об эвакуации работников Казанского вертолетного завода и Казанского авиационного завода.

Местное издание Inkazan.ru писало, что также эвакуация прошла на территории особой экономической зоны «Алабуга». Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил об эвакуации сотрудников нефтеперерабатывающих предприятий компаний «Танеко» и «Сибур» в Нижнекамске и Казани.

Вскоре в телеграм-канале Росавиации появилось сообщение, что в Татарстане и Нижегородской области были введены временные ограничения на работу аэропортов. Так, аэропорты Казани не принимали и не отправляли воздушные суда с 07:15, а аэропорт Нижнего Новгорода — с 07:45. К полудню все ограничения сняли.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что в районе 11:20 средства ПВО сбили украинский беспилотник в Татарстане. Перед этим ведомство отчиталось о сбитом БПЛА в Мордовии. Там, по данным источников «Суспильне», беспилотники ГУР атаковали 590-й отдельный радиотехнический узел воинской части 84680, расположенный городе Ковылкино.

«Целью удара стал загоризонтный радиолокатор 29Б6 „Контейнер“ с дальностью обнаружения целей около 3000 километров и высотой обнаружения более 100 километров», — пишет издание. По данным Astra, в первый раз украинские беспилотники атаковали эту воинскую часть 11 апреля.

Утром 2 апреля украинские беспилотники впервые с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину атаковали предприятия в Татарстане. В Нижнекамске дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод «Танеко». В Елабуге в результате атаки было повреждено общежитие студентов колледжа «Алабуга Политех», расположенное недалеко от цеха по сборке иранских ударных беспилотников. По данным властей, в результате атаки пострадали 14 человек, в том числе двое несовершеннолетних.

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Беспилотники впервые с начала войны атаковали цели в Татарстане — в 1300 километрах от Украины Под удар попали нефтезавод и особая экономическая зона, где руками студентов собирают дроны-камикадзе

Подробнее об атаке дронов в Татарстане

Беспилотники впервые с начала войны атаковали цели в Татарстане — в 1300 километрах от Украины Под удар попали нефтезавод и особая экономическая зона, где руками студентов собирают дроны-камикадзе