В районе российского военного аэродрома в Крыму произошел взрыв

В Крыму в ночь на 17 апреля в районе военного аэродрома в Джанкое произошли взрывы и начался пожар.

По данным телеграм-канала «Крымский ветер», спутник в ночь на 17 апреля зафиксировал шесть очагов пожаров на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним. На этом аэродроме, отмечает «Крымский ветер», базировались , а также были замечены пусковые установки ЗРК С-300/C-400.

Участок автомобильной дороги Джанкой—Феодосия рядом с Джанкоем временно перекрыт для движения, организован объезд, объявило Министерство транспорта аннексированного полуострова, не став уточнять причину.

Глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов произошедшее в Джанкое на момент публикации новости не комментировал.

Украинские СМИ и официальные представители ГУР пока официально не объявили об ударе по аэродрому.

Baza без указания источника информации пишет, что аэродром в Джанкое, вероятно атаковали баллистическими ракетами. Всего, по предварительным данным, по аэродрому было выпущено семь или восемь ракет, сообщает издание, добавляя, что в районе аэродрома, предположительно, работала ПВО.

По российским кораблям и самолетам, дислоцированным в аннексированном Крыму, регулярно наносятся удары. В частности с начала 2024 года украинские беспилотники вывели из строя несколько кораблей Черноморского флота, также сообщалось об уничтоженных на аэродроме в Бельбеке военных самолетах. Минобороны РФ и власти аннексированного полуострова такие сообщения, как правило, оставляют без комментариев.