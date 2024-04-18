В Польше задержали подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами РФ. По версии следствия, он предлагал помощь в организации покушения на Зеленского

Украинские правоохранительные органы совместно с польскими коллегами задержали гражданина Польши, подозреваемого в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщают Служба безопасности и Генпрокуратура Украины.

По версии следствия, подозреваемый «по собственной инициативе наладил контакт» с представителями командования ВС РФ и заявил, что готов работать на российскую военную разведку. Предполагается, что в его задачу должны были входить сбор и передача информации о безопасности польского аэропорта Жешув-Ясенка.

«Это, в частности, должно было помочь спецслужбам РФ спланировать возможное покушение на жизнь Зеленского во время его пребывания в этой стране», — говорится в сообщении украинской прокуратуры.

Украинские прокуроры и СБУ сообщили польским коллегам об угрозе и передали им «ключевые доказательства по делу». Подозреваемого задержали в Польше.

Польская прокуратура предъявила задержанному обвинение «в готовности действовать в интересах иностранной разведки против Польши». Эта статья (пункт 3 статьи 130 Уголовного кодекса Польши) предполагает до восьми лет лишения свободы.

В сообщении прокуратуры Польши уточняется, что подозреваемого зовут Павел К. Окружной суд Варшавы отправил его под арест.

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