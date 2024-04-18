Война Семьсот восемьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»

Der Spiegel: в Германии задержали двух предполагаемых агентов России, пытавшихся помешать поставкам оружия Украине

Полиция немецкого города Байройт в Баварии 17 апреля задержала двух граждан Германии, подозреваемых в работе на российские спецслужбы и подготовке диверсий, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники. По их информации, задержаны два русских немца — 39-летний Дитер С. (Dieter S.) и 37-летний Александр Й. (Alexander J.).

Главным подозреваемым считается Дитер С. из Баварии. Его подозревают в разведывательной агентурной деятельности, в том числе в диверсионных целях, а также в слежке за военными объектами. Второй фигурант дела, Александр Й., также подозревается в агентурной деятельности. Считается, что он был помощником Дитера С.

По версии следствия, Дитер С с октября 2023 года общался с представителями российской разведки и согласился по заданию России поджигать и взрывать военные объекты, оборонные и промышленные предприятия. По данным Spiegel, подозреваемый следил за транспортными маршрутами, используемыми для перевозки военных грузов, чтобы в конечном счете подорвать немецкую поддержку Украины.

По версии участников расследования, Дитер С. также якобы следил за американскими базами в Германии, а соответствующие фотографии передавал российским спецслужбам. В частности, следствие считает, что он следил за объектами вооруженных сил США в Графенвёре в Баварии, где, в частности, расположен крупный военный полигон, на котором армия США, например, обучает украинских солдат управлять танками Abrams.

Кроме того, отмечает Spiegel, Дитера С. подозревают в том, что в 2014-2016 годах он воевал в Украине в составе войск самопровозглашенной ДНР, которые власти Германии считают террористической организацией. По этой причине фигуранта дела также подозревают в участии в террористической организации за рубежом. Помимо этого, прокуратура проводит расследование о подготовке акта насилия, опасного для государства, поскольку у Дитера С. обнаружили огнестрельное оружие.

Суд в Карлсруэ заключил под стражу обоих фигурантов дела 17 апреля.