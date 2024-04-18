Война Семьсот восемьдесят пятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 17 апреля читайте здесь.
Главные новости:
- В Чернигове завершилась поисково-спасательная операция. В результате российского обстрела погибли 18 человек, пострадали более 70.
- Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили больше 45 дронов, снарядов и ракет над тремя регионами. Есть пострадавшие.
в Германии задержали двух предполагаемых агентов России, пытавшихся помешать поставкам оружия Украине
В Воронеже девять жилых домов получили повреждения при падении БПЛА, сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.
«Ущерб имеет разную степень: где-то только осыпалась штукатурка, а где-то повреждения серьезные — выбиты окна, пострадали входные группы, надворные постройки. Ведем работу дальше», — написал Кстенин в телеграм-канале утром 18 апреля. По словам мэра, также поврежден один автомобиль.
Вечером 17 апреля и в ночь на 18 апреля Воронеж несколько раз атаковали беспилотники. В Минобороны РФ заявили, что сбили дроны. Губернатор Воронежской области Александр Гусев говорил, что в Воронеже повреждено предприятие.
Der Spiegel: в Германии задержали двух предполагаемых агентов России, пытавшихся помешать поставкам оружия Украине
Полиция немецкого города Байройт в Баварии 17 апреля задержала двух граждан Германии, подозреваемых в работе на российские спецслужбы и подготовке диверсий, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники. По их информации, задержаны два русских немца — 39-летний Дитер С. (Dieter S.) и 37-летний Александр Й. (Alexander J.).
Главным подозреваемым считается Дитер С. из Баварии. Его подозревают в разведывательной агентурной деятельности, в том числе в диверсионных целях, а также в слежке за военными объектами. Второй фигурант дела, Александр Й., также подозревается в агентурной деятельности. Считается, что он был помощником Дитера С.
По версии следствия, Дитер С с октября 2023 года общался с представителями российской разведки и согласился по заданию России поджигать и взрывать военные объекты, оборонные и промышленные предприятия. По данным Spiegel, подозреваемый следил за транспортными маршрутами, используемыми для перевозки военных грузов, чтобы в конечном счете подорвать немецкую поддержку Украины.
По версии участников расследования, Дитер С. также якобы следил за американскими базами в Германии, а соответствующие фотографии передавал российским спецслужбам. В частности, следствие считает, что он следил за объектами вооруженных сил США в Графенвёре в Баварии, где, в частности, расположен крупный военный полигон, на котором армия США, например, обучает украинских солдат управлять танками Abrams.
Кроме того, отмечает Spiegel, Дитера С. подозревают в том, что в 2014-2016 годах он воевал в Украине в составе войск самопровозглашенной ДНР, которые власти Германии считают террористической организацией. По этой причине фигуранта дела также подозревают в участии в террористической организации за рубежом. Помимо этого, прокуратура проводит расследование о подготовке акта насилия, опасного для государства, поскольку у Дитера С. обнаружили огнестрельное оружие.
Суд в Карлсруэ заключил под стражу обоих фигурантов дела 17 апреля.
В Днепре произошел взрыв, сообщает «Суспильне».
В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что есть угроза применения баллистического вооружения.
Страны G7 не решили, как использовать замороженные российские активы для помощи Украине
Министры финансов «Большой семерки» и управляющие центральными банками пообещали продолжить работу над «всеми возможными способами» использования замороженных российских активов, сообщает Reuters со ссылкой на заявление G7, распространенное 17 апреля.
«Мы подтверждаем нашу решимость добиться того, чтобы Россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине. Суверенные активы России в наших юрисдикциях до тех пор будут оставаться заблокированными в соответствии с нашими правовыми системами», — заявили представители G7.
В заявлении не говорится о том, как страны собираются использовать замороженные российские активы, но говорится, что они «продолжат работу над всеми возможными способами, с помощью которых обездвиженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины». Возможные варианты, как ожидается, представят лидерам G7 на саммите в Италии в июне.
Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил 17 апреля, что переговоры G7 по замороженным российским активам «продолжаются». По его словам, министры финансов G7 проводят техническую работу, чтобы определить варианты, позволяющие создать прочную правовую основу для прямого ареста активов.
«Мы рассматриваем несколько различных вариантов. Один из них — арест, а другой — предоставление залога или даже использование непредвиденной прибыли или процентов от этих активов для финансирования кредита», — сказал Адейемо.
Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил 17 апреля, что G7 должна быть в состоянии использовать проценты, получаемые по активам. «Эти доходы оцениваются в пределах от трех до пяти миллиардов евро в год, в зависимости от уровня процентных ставок», — сказал Ле Мэр.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки российские военные нанесли четыре ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам Украины.
- Произошло 87 боевых столкновений. На бахмутском направлении ВСУ отразили 24 атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, а также Выемка, Раздоловка, Часов Яр, Новое и Клещеевка Донецкой области.
- На авдеевском направлении украинские военные отразили 19 атак россиян в районах населенных пунктов Семеновка, Новобахмутовка, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское и Новоукраинка Донецкой области.
- На новопавловском направлении войска РФ 23 раза пытались прорвать оборону ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Красногоровка, Победа, Новомихайловка и Урожайное Донецкой области.
- Украинская авиация нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили склад боеприпасов и еще один важный объект противника.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.
Всего за минувшие сутки войска РФ обстреляли территорию 13 украинских областей, сообщил медиацентр Минобороны Украины.
Из разных видов вооружения, включая минометы, танки, артиллерию, были атакованы 96 населенных пунктов и 181 объект инфраструктуры. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей, количество жертв уточняется.
Ситуация в регионах Украины
- Харьковская область. Войска РФ в течение суток нанесли артиллерийские и минометные удары по 22 населенным пунктам в приграничных регионах, а также применили по управляемые авиабомбы и дроны. В селе Подолы Купянского района в результате обстрела загорелся частный дом. В Кондрашовка сгорела крыша хозяйственного сооружения агрофирмы, повреждены два частных дома. Пострадавших нет.
- Запорожская область. За сутки российские военные 235 раз ударили по региону, применив беспилотники, системы залпового огня, артиллерию и авиабомбы. Под огнем оказались семь населенных пунктов. Поступило 20 сообщений о разрушении жилых домов. Мирные жители не пострадали.
- Херсонская область. Войска РФ обстреляли восемь населенных пунктов региона, включая Херсон. Российские военные попали по жилым кварталам, повредив два частных дома, административное здание и автомобиль. 16 человек получили ранения.
Ночью Россия атаковала Украину 13 дронами-камикадзе. ВСУ заявили, что сбили все беспилотники
В ночь на 18 апреля войска РФ атаковали 13 беспилотниками типа «Шахед-131/136» из Краснодарского края и аннексированного Крыма, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Все 13 дронов, как утверждают в ВСУ, были сбиты в Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
Глава Днепропетровской области Сергей Лысак рассказал, что в результате атаки беспилотников по региону повреждены два частных дома и автомобиль. Люди не пострадали.
В Ивано-Франковской области российские дроны пытались поразить объекты критической инфраструктуры, сообщила глава региона Светлана Онищук. В результате падения обломков произошло несколько пожаров. Без пострадавших.
В Чернигове завершилась поисково-спасательная операция. В результате российского обстрела погибли 18 человек
Как сообщил глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус, 78 человек получили ранения, 37 из них остаются в больницах. В ГСЧС Украины уточнили, что три человека были спасены из-под завалов.
Войска РФ нанесли удар тремя ракетами по Чернигову 17 апреля. Под обстрел попало восьмиэтажное здание отеля, в котором, по неподтвержденной информации бывшего депутата Игоря Мосийчука, располагались украинские военные. В результате обстрела также были повреждены более 20 многоквартирных домов.
Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь уничтожили больше 45 дронов, снарядов и ракет над тремя регионами
Дежурные средства противовоздушной обороны, сообщило Минобороны РФ, в ночь на 18 апреля перехватили или уничтожили украинские беспилотники и другие воздушные цели над территорией Белгородской, Ростовской и Воронежской областей.
В министерстве утверждают, что над Белгородской областью уничтожили две оперативно-тактические ракеты «Точка-У», 19 реактивных снарядов системы залпового огня Vampire, 16 дронов и два малоразмерных воздушных шара.
Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, система ПВО работала над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, в поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом была повреждена крыша и разрушена одна из стен. Пострадала женщина, ее госпитализировали с осколочным ранением левой стопы.
Над Ростовской областью, по данным Минобороны РФ, уничтожили три беспилотника. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что это произошло в районе Каменска-Шахтинского около 2:00. По словам Голубева, обломки БПЛА упали на промышленное здание, повреждено остекление. Пострадал сотрудник предприятия, получивший порезы, от госпитализации он отказался.
В Воронежской области, заявили в министерстве обороны РФ, ночью перехватили один беспилотник и уничтожили три малоразмерных воздушных шара. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, в результате падения обломков пострадавших и повреждений нет.
Вечером 17 апреля в Воронеже сбили беспилотник. По словам губернатора, было повреждено промышленное здание, ранена женщина 1956 года рождения. Кроме того, повреждены четыре жилых дома.
Здравствуйте. Начинается 785-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.