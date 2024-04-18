В Кремле не видят роста случаев домашнего насилия, связанного с возвращением домой участников войны в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На ежедневном пресс-брифинге Пескова попросили прокомментировать публикации в СМИ о «трагических случаях домашнего насилия, в которых фигурируют участники СВО».

Песков в ответ напомнил, что недавно президент Владимир Путин принимал участие в заседании коллегии МВД, где обсуждалась статистика преступлений, и что рост домашнего насилия там зафиксирован не был.

«Среди вызывающих обеспокоенность показателей эти виды насилия никак не фигурировали», — подчеркнул он.

В России нет закона о противодействии насилию в семье, поэтому силовые структуры не ведут соответствующую статистику. Из-за этого же, как отмечают правозащитники, большинство жертв домашнего насилия не обращаются в полицию.

17 апреля «Важные истории» выпустили расследование о том, что военных стали чаще судить за убийства и сексуализированное насилие. По данным издания, количество военнослужащих, осужденных по уголовным статьям, выросло почти в два раза.

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