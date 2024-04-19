Украина может проиграть войну к концу 2024 года, если конгресс США не согласует законопроект о предоставлении помощи Киеву, пишет Politico со ссылкой на директора ЦРУ Уильяма Бернса.

Соответствующее заявление Бернс сделал во своего время выступления на мероприятии в Президентском центре Джорджа Буша-младшего на Капитолийском холме, в ходе которого он призвал конгрессменов одобрить законопроект.

«С военной помощью, как практической, так и психологической, украинцы смогут удерживать свои позиции в течение 2024 года, а также разрушить убежденность Путина в том, что время на его стороне», — заявил глава ЦРУ.

Однако, если конгресс США не одобрит помощь, то «картина окажется более мрачной», добавил он. «Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя к концу 2024 года или, по крайней мере, поставить Путина в такое положение, когда он сможет диктовать условия политического урегулирования», — предупредил Бернс.

Он также заявил, что поддержка Украины — это «нечто большее, чем просто война с Россией». «Речь идет также о Си Цзиньпине в Китае, его амбициях и наших союзниках и партнерах в Индо-Тихоокеанском регионе. На самом деле это вопрос о том, понимают ли наши противники нашу надежность и решимость», — добавил Бернс.

Конгресс США с осени 2023 года не может одобрить выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов из-за разногласий между республиканцами и демократами. Пакет военной помощи для Киева входил в единый законопроект о национальной безопасности США, который также предусматривал выделение помощи Израилю и Тайваню.

В середине апреля 2024 года спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон представил три отдельных законопроекта о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Чуть позднее был представлен отдельный документ, касающийся вопросов нацбезопасности США. Президент США Джо Байден поддержал инициативу и призвал конгресс к скорейшему принятию законопроектов. По словам Джонсона, голосование по раздельным проектам законов в палате представителей пройдет 20 апреля.

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