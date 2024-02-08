The New York Times: Украина не будет «внезапно разгромлена» без военной помощи от США, но вскоре может начать «медленно проигрывать»

Военнослужащие ВСУ стреляют из гаубицы Д-30 вдоль линии фронта под Соледаром, 11 марта 2023 года Ignacio Marin / Anadolu Agency / Getty Images

Украинская армия даже без военной поддержки США не окажется «внезапно разгромленной» в войне с Россией, но «деградация ее сил будет неумолимой». Об этом в своей статье пишет The New York Times, ссылаясь на мнения военных аналитиков.

Конгресс США на фоне внутриполитических разногласий с осени 2023 года не может согласовать выделение более 100 миллиардов долларов на военную помощь Украине, Израилю, Тайваню, а также укрепление южной границы США. 6 февраля представители Республиканской партии заблокировали в сенате (верхней палате конгресса США) законопроект, предусматривающий в том числе выделение 60 миллиардов долларов на помощь Украине. Предполагается, что пакет американской помощи не будет полностью потрачен на новое вооружение для Украины: часть средств пойдет на замену вооружений, еще часть — на техническое обслуживание, а также обучение военных и разминирование.

При этом европейские страны, которые тоже оказывают помощь Киеву, не имеют достаточных запасов оружия и боеприпасов, поэтому вряд ли смогут восполнить пробел с американской военной помощью.

По мнению старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана, Украина «могла бы эффективно продержаться какую-то часть нынешнего года» без увеличения американской военной помощи, но со временем «не будет никакой перспективы восстановить армию», и Украина начнет «медленно проигрывать».

Кофман считает, что дальнейшее отсутствие американской помощи «указывает на мрачную, негативную траекторию во второй половине этого года».

The New York Times приходит к выводу, что не считая первых месяцев полномасштабного российского вторжения, Украина никогда не сталкивалась с таким «опасным» моментом в войне. По словам чиновников и военных, сокращение западной помощи уже сказывается на поле боя, а Россия использует свое преимущество в артиллерии и личном составе, ослабляя оборону Украины. Украинские командиры говорят, что в Авдеевке, за которую идут тяжелые бои уже несколько месяцев, в настоящее время соотношение использования артиллерии составляет пять к одному в пользу РФ. Солдаты рассказывают, что теперь не стреляют по одному или двум приближающимся российским военным, так как у них слишком мало боеприпасов, и они не хотят использовать их против небольших групп.

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Издание утверждает, что украинские солдаты начали ощущать неуверенность в будущих поставках вооружений и боеприпасов. «Есть некоторый фатализм. Но нам все еще нужно выполнять свои задачи. Число дезертиров невелико, но постоянно», — говорит член подразделения беспилотной разведки Олег Вайцеховский. Командующий силами территориальной обороны ВСУ Анатолий Баргилевич ожидает, что американская помощь все же поступит. «Но независимо от того, как все обернется, украинские военные продолжат борьбу. У нас нет другого выбора, кроме как сражаться с врагом», — говорит собеседник NYT.

На фоне отсутствия американской помощи Украина расширяет собственное производство вооружений и все больше полагается на беспилотники, пишет газета. С этой целью президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в структуре Вооруженных сил будут созданы Силы беспилотных систем.

Сокращение американской финансовой помощи повлияет не только на ситуацию на поле боя, но и на экономику Украины. Американская помощь должна была включать 11 миллиардов долларов в виде невоенного финансирования. Евросоюз одобрил четырехлетний пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро, который частично покрывает потребности Киева. Однако, как отмечает NYT, отсутствие американского финансирования может привести к пересмотру условий поддержки со стороны Международного валютного фонда, что соответственно вынудит Украину печатать больше денег.

The New York Times заключает, что, несмотря на публичные заявления Киева о благодарности США за поддержку, у Украины есть «ощутимое разочарование» из-за отсутствия помощи от Вашингтона, что стоит многих жизней на поле боя.

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