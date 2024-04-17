Палата представителей США обнародовала отдельный законопроект о помощи Украине. Он предполагает выделение 61 миллиарда долларов и ракет ATACMS

Спикер Палаты представителей конгресса США республиканец Майк Джонсон опубликовал три раздельных законопроекта о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Позже в четверг он также пообещал обнародовать четвертый законопроект о национальной безопасности США, касающийся использования замороженных российских активов для помощи Украине, новых санкций в отношении Ирана и блокировки TikTok.

Законопроект о помощи Украине предполагает выделение 60,8 миллиарда долларов, из которых 13,8 миллиарда направят на закупку новых вооружений и оборудования, а еще более 23 миллиарда на пополнение американских запасов оружия.

Кроме того, документ обязывает президента США предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Однако глава Белого дома может отложить это решение, если сочтет, что передача ракет может навредить интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

В случае принятия законопроекта администрация США должна в течение 45 дней предоставить конгрессу долгосрочную «стратегию поддержки Украины», а в течение 60 дней — заключить соглашение с Киевом о возвращении оказанной помощи.

Законопроекты о помощи Израилю и Тайваню предполагают выделение 26 и восьми миллиардов долларов соответственно.

По словам Майка Джонсона, голосование по раздельным пакетам военной помощи в палате представителей ожидается 20 апреля.

Президент США Джо Байден уже выступил в поддержку обнародованных законопроектов и призвал конгресс к скорейшему принятию документов.

Конгресс США с прошлой осени не может одобрить выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов из-за разногласий между республиканцами и демократами. Пакет военной помощи для Киева входил в единый законопроект о национальной безопасности США, который республиканцы отказывались принять из-за отсутствия в нем мер по охране американской границы.

Bloomberg писал, что у Белого дома нет «плана Б» по военной помощи Украине, за исключением этих 61 миллиарда долларов, которые не удается выделить из-за разногласий в конгрессе. В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в середине марта утверждал, что законопроект о военной помощи Украине получит одобрение обеих партий. При этом он не стал прогнозировать, когда это произойдет.

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