Советник Байдена Джейк Салливан приехал в Киев и пообещал, что США «как можно скорее» выделят Украине военную помощь

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетил Киев с необъявленным визитом. Вечером 20 марта он выступил на совместном брифинге с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Среди прочего американский чиновник ответил на вопрос журналистов о том, как скоро может быть одобрен новый пакет военной помощи Украине и есть ли у администрации Байдена «план Б» на случай, если конгресс так и не примет законопроект.

Салливан выразил уверенность, что законопроект зависший в палате представителей, получит одобрение обеих партий, но не стал прогнозировать, когда это может произойти. «Как я уже говорил, я уверен, что мы сможем получить сильную двупартийную поддержку при голосовании Палаты представителей за пакет помощи Украине. Потому я не думаю, что мы должны сегодня говорить о плане Б», — цитирует Салливана «РБК-Украина».

Советник Байдена признал, что вопрос одобрения помощи Украине слишком затянулся. «Я не буду делать прогнозы о том, когда именно это будет сделано, но мы работаем над тем, чтобы сделать это как можно скорее, и президент Байден работает над этим ежедневно. Но я не могу сделать конкретный прогноз сегодня», — заявил он.

Я здесь сегодня, чтобы сказать, что мы верим в вас. Мы верим, что вы победите. Мы верим, что вы построите светлое будущее для украинского народа, более сильную демократию, устойчивую и безопасную страну, которая сможет отразить будущую агрессию. И мы будем вашим партнером на каждом этапе пути. (цитата по «Интерфакс-Украина»)

По мнению Салливана, Россия уже проиграла в войне с Украиной. «Что намеревалась сделать Россия? Стереть Украину с карты. Стереть из истории саму идею быть украинцем. Это уже не удалось», — подчеркнул он.

Представитель администрации США считает победой Украины, если она выйдет из войны суверенной, демократической, свободной страной.

«Я сказал, что сегодня Украина должна победить. И что это означает? Это означает, что Украина выйдет из этой войны суверенной, независимой, свободной, способной сдерживать будущую агрессию, с сильной, динамичной демократией, с глубокими демократическими институтами, с экономикой, растущей не только в традиционных отраслях, но и в сфере высоких технологий, в отраслях, в которых вы внедряете инновации, и даже перед лицом российских атак вы внедряете инновации. Вот что означает победа», — сказал Салливан.

Как отмечают украинские СМИ, Салливан не упомянул среди условий победы восстановление территориальной целостности Украины.

Конгресс США с прошлой осени не может одобрить выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов из-за разногласий между республиканцами и демократами. Сенат конгресса США в феврале одобрил соответствующий законопроект, но в палате представителей его до сих пор не рассматривали.

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