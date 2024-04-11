Bloomberg: у США нет «плана Б» по военной помощи Украине
У США нет «плана Б» по военной помощи Украине за исключением 60 миллиардов долларов, которые не удается выделить из-за разногласий в конгрессе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на американских чиновников.
По словам собеседников издания, администрация президента США Джо Байдена становится все более разочарованной как республиканцами в Конгрессе из-за задержки помощи Украине, так и союзниками в Европе, которые, по мнению Белого дома, должны использовать прибыль от замороженных российских активов для помощи Киеву.
Один из американских чиновников также отметил, что европейские страны должны срочно отреагировать на просьбу Украины и предоставить стране больше систем противовоздушной обороны Patriot из своих запасов.
20 марта советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, приехав в Киев с необъявленным визитом, заявил, что законопроект о военной помощи Украине, зависший в палате представителей, получит одобрение обеих партий. При этом он не стал прогнозировать, когда это произойдет. «Как я уже говорил, я уверен, что мы сможем получить сильную двупартийную поддержку при голосовании Палаты представителей за пакет помощи Украине. Потому я не думаю, что мы должны сегодня говорить о плане Б», — сказал Салливан.
Конгресс США с прошлой осени не может одобрить выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов из-за разногласий между республиканцами и демократами.