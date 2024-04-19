Власти Словакии: отказываются отправлять военную помощь Киеву. Жители Словакии: за два дня собирают два миллиона евро на снаряды для Украины

Жители Словакии собрали более двух миллионов евро на покупку снарядов для Украины, после того как власти страны отказались поддержать инициативу Чехии по сбору средств и поиску боеприпасов для Киева.

Как сообщает «Би-би-си», сумму собрали менее чем за двое суток. В кампании, которая проходит под лозунгом «Если правительство не может — сможем мы», приняли участие более 32 тысяч человек.

Сбор средств помог запустить 99-летний Отто Симко, который принимал участие в словацком восстании против нацистов в 1944 года и пережил Холокост. «Мы должны выбросить Путина из Украины. Мы должны нанести ему поражение, — заявил он журналистам. — Я пережил Вторую мировую войну. Я воевал во время этой войны. И скажу вам: смысла в переговорах с Гитлером не было. И с Путиным нет смысла говорить».

Зузанна Ижакова из инициативы «Мир для Украины», сотрудничающей с чешским фондом помощи Украине отметила, что организаторы сбора приятно удивлены тем, насколько большой стала поддержка словаков. «Это признак сопротивления словаков внутренней и внешней политике Роберта Фицо», — считает она.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пока никак не комментировал успех этой инициативы. Министр обороны страны Роберт Калиняк заявил, что Словакия — демократическая страна и ее жители могут делать, что хотят. Правительство, по его словам, вместо военной помощи будет предоставлять Киеву другую помощь, например, с разминированием.

Партия Роберта Фицо «Курс — социальная демократия» победила на парламентских выборах, прошедших в Словакии 30 сентября 2023 года. После этого правительство Словакии заявило, что останавливает отправку военной помощи Украине.

К инициативе Чехии по поиску снарядов для Украины по всему миру и сбору средств присоединились 20 стран. Власти Словакии отказались в этом участвовать.

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