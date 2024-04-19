В Самарской области задержали двух школьников, подозреваемых в попытке поджога военного вертолета

В Самарской области сотрудники ФСБ задержали двух 16-летних школьников из Тольятти, которых подозревают в попытке поджога вертолета Ми-8 на военном аэродроме «Кряж». О задержании подростков сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, школьники якобы уже признались в организации «диверсий и терактов» на территории региона по заданию украинских спецслужб. Хинштейн утверждает, что с начала года школьники подожгли два релейных шкафа в селе Боровка, вышку сотовой связи в Тольятти и нефункционирующий поезд на железнодорожной станции «Жигулевское море».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на теракт (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК), добавил депутат.

Главное управление разведки Минобороны Украины утром 17 апреля объявило, что на аэродроме в Самаре якобы был уничтожен вертолет Ми-8. Источник «Коммерсанта» в силовых структурах региона заявил, что эта информация не соответствует действительности. Хинштейн также утверждает, что попытка поджога оказалась неудачной.

В январе 2024 года замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Станислав Колесник сообщил, что с начала войны в Украине российские правоохранительные органы зарегистрировали 184 диверсии на железных дорогах и 220 нападений на военкоматы и «объекты органов власти». По его словам, за это время фигурантами дел, связанных с поджогами, стали не менее 74 несовершеннолетних.

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