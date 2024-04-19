Война Семьсот восемьдесят шестой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 18 апреля читайте здесь.
Главные новости:
- Российские войска ударили ракетами по жилому дому в Днепре. Всего в результате обстрелов Днепропетровской области погибли восемь человек, в том числе двое детей.
- В Ставропольском крае упал бомбардировщик Ту-22М3. Летчики катапультировались. Один из них погиб. ВСУ утверждают, что подбили самолет.
- Глава ЦРУ заявил, что Украина может проиграть войну к концу 2024 года — если не получит помощи США.
- Спикера Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк сняли с должности. Журналисты жаловались, что она мешает им работать.
- На войне погиб житель Мурманской области, которого в 2021 году осудили за попытку поджога областной администрации.
Российские власти в последние месяцы все чаще преследуют известных людей, которые находятся за рубежом и выступают против войны. На них составляют административные протоколы (в основном, по статье о «дискредитации» армии; причем поводом для этого могут стать фактически любые высказывания с критикой официальной позиции РФ) и заочно заводят уголовные дела. Чем дальше, тем чаще таких людей объявляют в розыск — зачастую их карточки оказываются в базе МВД даже до того, как официально становится известно об уголовных делах. Вот только несколько примеров, кого российская полиция разыскивает в 2024 году.
Издание The Economist опубликовал материал, в котором утверждается, что Украина разработала беспилотник с запасом хода до трех тысяч километров, который способен обнаруживать и поражать цели на дальних дистанциях и долетать до Сибири.
Дмитрия Пескова на брифинге спросили, есть ли у Кремля информация о появлении подобных украинских дронов. «Здесь, конечно, вопрос не для Кремля. Разумеется, все так называемые новинки в этом плане внимательно отслеживают наши специальные службы и наши военные», — ответил пресс-секретарь президента РФ.
Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова на брифинге в пятницу спросили, по плану ли идет так называемая «специальная военная операция».
Вот что он ответил:
Вы знаете, что поскольку коллективный Запад, который де-факто является стороной в этом конфликте, постоянно расширяет свои модальности участия в этом конфликте… Конечно же, это не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО. Но цели СВО остаются прежними. С точки зрения тактики и стратегии это, конечно, прерогатива Минобороны РФ. Специальная военная операция продолжается.
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Донецкую область.
Судя по видео, опубликованному в телеграм-канале президента, он посетил Славянск, расположенный в 20 километрах от линии фронта.
«Посетил наших защитников, проходящих лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Общался с бойцами, отметил государственными наградами. Спасибо за службу и защиту Украины! Наше государство гордится тем, что у него есть такие воины», — пишет Зеленский.
Также он сообщил, что провел совещание по ситуации с безопасностью и защите людей в Донбассе, заслушав доклады военных, СБУ, Нацполиции и главы военной администрации региона.
Кроме того, Зеленский осмотрел строительство укреплений в Донецкой области.
В результате обстрела железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области ранены семеро сотрудников «Укрзализныци» во время исполнения служебных обязанностей.
Кроме того, погибла Оксана Стороженко, дежурная по дому локомотивных бригад, сообщает компания. У нее остались двое сыновей 17 и 15 лет.
«Выражаем искренние соболезнования родным Оксаны и обязуемся обеспечить финансовую и социальную поддержку ее детям. Также предоставим помощь всем раненым железнодорожникам и их семьям. В настоящее время их состояние стабильное, они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Мы благодарны всем железнодорожникам, которые продолжают выполнять свои профессиональные обязанности, несмотря на ожидающую ежедневную опасность», — заявили в «Укрзализныци».
Украина может проиграть войну к концу 2024 года, если конгресс США не согласует законопроект о предоставлении помощи Киеву, пишет Politico со ссылкой на директора ЦРУ Уильяма Бернса.
Соответствующее заявление Бернс сделал во своего время выступления на мероприятии в Президентском центре Джорджа Буша-младшего на Капитолийском холме, в ходе которого он призвал конгрессменов одобрить законопроект.
«С военной помощью, как практической, так и психологической, украинцы смогут удерживать свои позиции в течение 2024 года, а также разрушить убежденность Путина в том, что время на его стороне», — заявил глава ЦРУ.
Глава областной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак уточнил информацию о погибших в результате российского удара по Синельниково.
Ранее сообщалось, что там погибли шесть человек, в том числе трое детей — 14-летняя девочка и два мальчика 6 и 8 лет.
По словам Лысака, шестилетнего мальчика, находившегося в крайне тяжелом состоянии, удалось реанимировать.
«Медики сделали все, что могли. Возможное и невозможное. Спасли. Сейчас у малыша положительная динамика, говорят врачи. Пусть поправляется. К сожалению, это единственная отрадная новость. Информация о других двух погибших детях подтверждается», — пишет чиновник.
Доля закрытых расходов бюджета России в 2023 году достигла рекордных 22,6% от общего объема ассигнований, пишет РБК со ссылкой на данные проекта закона об исполнении бюджета.
Согласно документу, общая сумма расходов российского бюджета по итогам 2023 года составила 32,35 триллиона рублей. Из них 25 триллионов были распределены между различными ведомствами в открытой части бюджета. Больше всего денег потратили Минфин (7,52 триллиона), Минобороны (4,53 триллиона) и МВД (1,37 триллиона рублей).
На закрытую часть бюджета пришлось около 7,3 триллиона рублей — на триллион больше, чем планировалось (изначально предполагалось, что на эти статьи бюджета отправят 6,37 триллиона рублей, или 21,9% всех ассигнований).
Большая часть закрытых статей бюджета приходится на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, как указывали эксперты, к секретной части отнесли и расходы на содержание аннексированных территорий.
Российский бомбардировщик Ту-22М3 был сбит зенитно-ракетным комплексом С-200, утверждает источник «РБК-Украина» в Силах обороны.
«Это была такого рода вендетта за то, что российская стратегическая авиация атаковала сегодня наши мирные города, где погибли гражданские люди. Мы все сегодня видели эти страшные кадры после того, как Россия атаковала Украину. Это впервые, когда Воздушные силы совместно с нашими партерами, с ГУРом, смогли сбить самолет Ту-22М3 стратегической авиации, — заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. — Сегодня в российских пропагандистских СМИ черный день. Я думаю, они сегодня там будут очень-очень не рады. Все бывает впервые. Мы впервые сбили в свое время „Кинжал“, впервые сбили „Циркон“. Сейчас вот впервые сбили Ту-22. Ну, ждем теперь Ту-95».
В Петербурге проходит обыск у внештатной журналистки «Фонтанки» и автора телеграм-канала «Ротонда» Ксении Клочковой, сообщают «Фонтанка» и «Московский комсомолец».
По данным «Фонтанки», к Клочковой пришли с обыском в рамках уголовного дела, возбужденного против бывшего журналиста издания Андрея Захарова.
«Фонтанка» пишет, что Захарова подозревают в распространении «фейков» об армии (статья 207.3 УК). «Московский комсомолец», также сообщивший об обысках, в свою очередь, утверждает, что дело против Захарова возбуждено в связи с уклонением от обязанностей «иноагента».
Как утверждает «Фонтанка», Клочкова находится в статусе свидетеля по делу, а интерес к ней связан с тем, что она «могла контактировать с Захаровым».
Национальная полиция Украины публикует кадры последствий российского обстрела Днепра.
Ведомство уточняет, что ночью и утром 19 апреля под ударам в Днепропетровской области находились города Павлоград, Кривой Рог, Синельниково, Днепр, Никополь и Никопольский район.
В больнице умер ребенок, получивший тяжелые ранения во время массированной российской атаки на Днепропетровскую область, сообщает Генпрокуратура Украины.
Таким образом, по данным ведомства, общее число погибших выросло до девяти человек, среди них трое детей. Еще 29 человек получили ранения. Под обстрелами находились Днепр, Синельниково и Кривой Рог.
«Прокуроры и правоохранители документируют последствия военных преступлений. По всем фактам начаты уголовные производства. Россия — государство террорист. Террористы должны быть остановлены и наказаны», — заявили в прокуратуре.
За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию десяти регионов Украины, сообщает медиацентр ВСУ. Под обстрелами находились Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Одесская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.
Всего были атакованы 111 населенных пунктов и 182 объекта инфраструктуры. Российская армия применяла минометы, танки, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, беспилотники и тактическую авиацию.
Крупные сети российских кинотеатров убрали из расписания так называемое предсеансное обслуживание — когда билеты формально продавались на короткометражные фильмы, а вместе с ними показывались фильмы голливудских киноскомпаний, ушедших из России после начала войны.
Так, по данным «Яндекс Афиши», вторая часть фильма «Дюна», которая месяц назад демонстрировалась в десятках кинотеатров Москвы и Петербурга, на 18 апреля заявлена только в одном несетевом кинотеатре. На сайтах киносетей «Синема Стар» и «Киномакс», которые ранее активно показывали этот фильм, предсеансного обслуживания также нет.
В начале апреля, напоминает издание, Ассоциация владельцев кинотеатров выступила с призывом к кинотеатрам поддержать российские фильмы и полностью отказаться от предсеансного обслуживания в период c 18 апреля по 12 мая.
Главное управление разведки Минобороны Украины публикует кадры, как утверждается, операции по уничтожению российского бомбардировщика Ту-22МЗ в Ставропольском крае.
Вот что заявляют в украинской разведке:
Один из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, которые в ночь на 19 апреля совершали ракетную атаку против Украины, был сбит в результате спецоперации Главного управления разведки во взаимодействии с Воздушными силами.
Вражеский самолет Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет далекого радиолокационного обнаружения и управления А-50. В результате поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился.
Отметим, что это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета во время полномасштабного вторжения России в Украину.
Ракетный удар по Днепропетровской области пришелся по объектам «Укрзализныци», есть раненые среди железнодорожников, сообщает компания.
Работа вокзала в Днепре приостановлена, туда не ходят поезда дальнего сообщения: временно конечными остановками являются Нижнеднепровск и Горяиново. Из-за обстрела задержаны поезда № 38 Киев — Запорожье, № 80 Львов — Днепр и № 120 Киев — Запорожье.
Для российских чиновников ужесточили правила выезда за границу из-за опасений ФСБ, что иностранные государства могут попытаться получить доступ к государственным секретам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой девять источников.
По словам собеседников агентства, эти ограничения «несколько хаотичны», правила различаются в зависимости от уровня допуска к секретной информации. Некоторым чиновникам, как пишет Reuters, ФСБ пытается запретить посещать даже «дружественные» страны.
«Вы вообще никуда не сможете поехать, даже в Узбекистан или Беларусь на майские праздники. Вы можете поехать только при наличии разрешения», — говорит один из источников.
По словам собеседников агентства, основной причиной ужесточения ограничений стали опасения, что российские чиновники при поездках за рубеж могут быть вынуждены выдать информацию, которая затрагивает национальную безопасность. В ФСБ также считают, что некоторых госслужащих могут задержать и затем экстрадировать в одну из западных стран или предложить сделку, которая подразумевает «раскрытие секретов».
По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, всего в результате российского удара по Днепропетровской области погибли восемь человек и еще 29 пострадали.
В Днепре, где частично разрушен пятиэтажный дом, двое погибших и 20 раненых. Пожар на месте удара локализован на площади около одной тысячи квадратных метров.
В Синельниково частично разрушены и повреждены 14 частных домов. Погибли шесть местных жителей, в том числе двое детей. Еще шесть человек пострадали.
В Кривом Роге — трое пострадавших.
Что известно о ситуации в других регионах Украины к утру 19 апреля
- В Херсонской области войска РФ обстреляли за сутки 16 населенных пунктов, включая Херсон. Зафиксированы попадания в жилые кварталы, повреждены пять многоэтажек и восемь частных домов, медицинское учреждение, административное здание, теплопровод и газопровод. Три человека получили ранения.
- В Запорожской области российские военные в течение суток 442 раза ударили по восьми населенным пунктам, применяя ракеты, авиабомбы, беспилотники, артиллерию и реактивные системы залпового огня. Зафиксированы 16 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
- В Харьковской области под артиллерийским и минометным огнем находились более 20 населенных пунктов. В Волчанске повреждены двухэтажный многоквартирный дом, церковь, кафе, 15 частных домов, две хозяйственных постройки. Ранены два человека.
Один из трех пилотов разбившегося в Ставропольском крае бомбардировщика Ту-22М3 погиб, сообщает телеграм-канал «112» (принадлежит РЕН, связан с силовиками). Спасатели продолжают поиски четвертого члена экипажа.
Обновлено. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтверждает гибель одного из трех пилотов разбившегося бомбардировщика.
Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов объявил, что военного парада и шествия «Бессмертного полка» на 9 мая в республике не будет.
«Это связано с вопросами обеспечения безопасности. Однако мы обязательно воздадим дань уважения нашим ветеранам, почтим память погибших, проведем праздничные мероприятия в разных форматах. Одним словом, День Победы Крым встретит достойно», — написал он в телеграме.
Ранее об отмене парадов и других мероприятий на 9 мая уже заявляли власти Курской, Белгородской, Брянской, Рязанской, Псковской областей.
В ночь на 19 апреля российские войска нанесли по Украине комбинированный удар ракетами разных типов и ударными беспилотниками, сообщает командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
По данным военного, всего российская армия выпустила 22 ракеты разных типов и 14 ударных беспилотников:
- две крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков — Рязань);
- 14 ударных дронов типа «Шахед-131/136» (из районов Приморско-Ахтарск, Курская область);
- 12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (Курская область и акватория Азовского моря);
- две крылатые ракеты «Искандер-К» (из аннексированного Крыма);
- шесть крылатых ракет Х-22 с дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (из акваторий Черного и Азовского морей).
Украинская ПВО сбила 29 воздушных целей: 14 беспилотников и 15 ракет, в том числе две крылатые ракеты Х-101/Х-555, 11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 и две крылатые ракеты Х-22.
Также Олещук подтвердил, что Воздушные силы ВСУ впервые сбили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 — носитель крылатых ракет Х-22, которыми российская армия обстреливает Украину.
Крушение бомбардировщика Ту-22МЗ в Ставропольском крае является операцией Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом «РБК-Украина» заявил источник в Силах обороны.
«Это первый самолет стратегической авиации, который удалось уничтожить Украине во время полета. Он наносил удары по Украине», — сказал собеседник издания.
По его словам, Ту-22МЗ был атакован в 300 километрах от Украины. После того, как самолет был подбит, другой бомбардировщик, летевший за ним, развернулся, добавил источник.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Днепр, 19 апреля
Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о проведении «ротационных мероприятий» и увольнении спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк.
Кто займет пост спикера, пока не сообщается. В Генштабе заявили, что ищут замену Гуменюк. Центр стратегических коммуникаций Сил обороны юга, который она возглавляла, будет работать в штатном режиме, добавили военные.
За три дня до этого несколько украинских изданий обратились к главе Генштаба ВСУ Александру Сырскому и министру обороны Украины Рустему Умерову с просьбой отстранить Гуменюк от управления объединенным пресс-центром Оперативного командования «Юг». Журналисты пожаловались, что Гуменюк не дает изданиям возможности освещать работу украинских военных в Херсоне.
«Мы видим лица защитников Донбасса, Луганщины, Харьковщины, Запорожья, но не видим лиц защитников Херсонщины. На Херсонщине мы видим только госпожу Гуменюк», — говорилось в заявлении медиадвижения Украины.
Журналисты утверждали, что военным корреспондентам предлагали работать в «потемкинских окопах» в десятках километров от реальной линии фронта. Наиболее «вопиющим случаем» журналисты назвали запрет въезда в Херсонскую область в день подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года. По словам представителей медиадвижения, во время освещения этих событий мировые СМИ заполнились ссылками на российских «военкоров» в то время как с украинской стороны информация практически отсутствовала.
Кроме того, как пишут представители медиадвижения, добиться официального разрешения на въезд в Херсон было практически невозможно, а спасательным службам отказывали в праве взять журналистов на «ликвидацию последствий военных преступлений российских войск» в Бериславе.
В медиадвижении потребовали заменить Гуменюк «более компетентным лицом» и не допускать ее к любому управлению коммуникациями. Обращение подписали 160 журналистов и организаций.