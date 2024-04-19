Россия выдала в 2023 году рекордное количество виз гражданам Непала. Ранее сообщалось о вербовке непальцев на войну в Украине

В 2023 году российские визы получили 3037 граждан Непала. Это следует из статистики министерстве иностранных дел России, на которую обратила внимание «Медиазона».

Издание отмечает, что Россия не выдавала такого количества виз гражданам Непала даже до пандемии коронавируса.

Самыми распространенными целями въезда в Россию стали туризм (1756), работа (660) и образование (459).

Помимо Непала аномальное количество туристических российских виз по сравнению с периодом до ковида выдали гражданам Эфиопии (1934). Кроме того, в 2023 году 1335 образовательных виз — почти как за период с 2017 по 2019 годы — получили граждане Камеруна.

CNN со ссылкой на источники сообщал, что Минобороны России завербовало около 15 тысяч граждан Непала для участия в войне в Украине. По данным телеканала, граждане Непала, желающие вступить в российскую армию, въезжают в страну по туристической визе, а правительство РФ предлагает им ежемесячную зарплату в размере двух тысяч долларов и ускоренное оформление российского гражданства. Согласно данным Пограничной службы ФСБ, в 2022 году в Россию въехали всего 72 непальских туриста, в 2023-м их стало уже 1 039.

В декабре 2023 года Непал попросил Россию остановить вербовку своих граждан на войну. Позже стало известно, что власти Непала временно прекратили выдавать гражданам страны разрешения на работу в России и Украине. По оценке правительства страны, до 200 граждан Непала служили в российских формированиях. МИД Непала утверждает, что около 100 непальцев числятся пропавшими без вести.