Обвиняемого в подрыве машины бывшего сотрудника СБУ в Москве задержали в Кыргызстане

Владимир Головченко, обвиняемый в подрыве автомобиля бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве, был задержан на территории Кыргызстана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, задержать Головченко удалось благодаря взаимодействию силовых структур России и Кыргызстана.

Согласно материала дела, на которые ссылается ТАСС, у Головченко есть вид на жительство в Украине, где живет его жена, и гражданство Кыргызстана, где живут его мать и другие родственники.

Источник The Insider в Госкомитете национальной безопасности Кыргызстана подтвердил информацию о задержании Головченко на территории страны. По его словам, мужчину «схватили на улице, погрузили в машину и отвезли в аэропорт».

«Отец, спустя сутки после исчезновения сына, обращался и к нам, и в МВД. Но никакой информации мы не могли ему предоставить. Дело засекречено. Посоветовали обратиться в Погранслужбу, чтобы уточнить, пересекал ли его сын границу. Отец сказал, что уже связывался с пограничниками, ему сказали, что сын выехал в Россию. Тогда его направили в посольство РФ в Бишкеке. Большего мы сделать не могли. Следствием занимаемся не мы, а ФСБ. Об экстрадиции договаривались по внутренним, партнерским каналам», — сказал собеседник издания.

18 апреля Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Головченко.

12 апреля автомобиль бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова взорвался на парковке на севере Москвы. Прозоров получил ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК) и незаконном хранении взрывчатки (часть 1 статьи 222.1 УК).

Через четыре дня ФСБ отчиталась о задержании 41-летнего россиянина, подозреваемого в подрыве автомобиля. Имя задержанного в сообщении спецслужбы не приводилось. В ФСБ утверждали, что после начала войны подозреваемый уехал в Украину, где в октябре 2023 года его завербовали сотрудники СБУ. Вернувшись в Москву в марте 2024 года, он собрал бомбу и заминировал автомобиль Прозорова по заданию украинских спецслужб, говорилось в сообщении.

На следующий день ФСБ сообщила о задержании гражданина России и Молдовы 1994 года рождения, который, по версии спецслужбы, привез в РФ из-за рубежа взрывчатку, впоследствии заложенную под автомобиль.

Василий Прозоров — бывший подполковник Службы безопасности Украины. В марте 2019 года он на пресс-конференции в Москве заявил, что с апреля 2014 года и вплоть до своей отставки в 2018 году «по идеологическим мотивам» сотрудничал с Россией. В Службе безопасности Украины утверждали, что уволили Прозорова «за служебное несоответствие — систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера».