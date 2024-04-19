Педиатру Надежде Буяновой, на которую завели дело о «фейках» из-за жалобы вдовы военного, ужесточили обвинение. Ей грозит до 10 лет лишения свободы

Врачу-педиатру из Москвы Надежде Буяновой, на которую завели дело о «фейках» про армию из-за жалобы вдовы военного, предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщают «ОВД-Инфо» и ТАСС со ссылкой на ее адвоката Оскара Черджиева.

Буяновой вменяют распространение «фейков» про армию по мотивам политической, национальной или идеологической ненависти (пункт «д» части 2 стати 207.3 УК). До этого Буянову обвиняли по более мягкой части статьи, которая предусматривала до пяти лет лишения свободы (часть 1 статьи 207.3 УК). Теперь ей грозит до десяти лет.

Адвокат сообщил, что следствие завершило расследование дела, и на следующей неделе он вместе со своей подзащитной начнет ознакомление с материалами. Также он добавил, что в деле появился новый свидетель обвинения Ф. Николаев, не заявленный ранее.

Дело против Буяновой завели после жалобы вдовы участника российского вторжения в Украину Анастасии Акиньшиной. По ее словам, во время приема она рассказала Буяновой, что ее семилетний сын тоскует по погибшему отцу. В ответ на это, как утверждала вдова, врач назвала ее мужа «законной целью Украины». Сама Буянова настаивала, что «даже близко таких фраз не произносила».

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении врача 2 февраля. В тот же день у Буяновой прошел обыск, во время которого силовики разгромили ее квартиру. К утру 3 февраля стало известно, что на педиатра завели уголовное дело о «фейках» про армию.

Позднее суд избрал ей в качестве меры пресечения запрет определенных действий. Как пишет «ОВД-Инфо», Буяновой нельзя пользоваться средствами связи, включая почту, телеграф и интернет, а также общаться со свидетелями по делу и иными участниками уголовного судопроизводства, за исключением следователей, защитников и прокурора.

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Московского педиатра обвинили в «фейках» об армии, суд отказался ее арестовать На врача пожаловалась вдова военного, погибшего в Украине. Она заявила, что доктор назвала ее мужа «законной целью Украины»

Подробнее о деле Буяновой

Московского педиатра обвинили в «фейках» об армии, суд отказался ее арестовать На врача пожаловалась вдова военного, погибшего в Украине. Она заявила, что доктор назвала ее мужа «законной целью Украины»