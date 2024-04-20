Вице-премьер Забайкалья, отправившийся воевать в Украину, заявил, что его полугодовой контракт заканчивается и он возвращается назад

Вице-премьер Забайкальского края Марат Мирхайдаров, который в январе 2024 года объявил, что заключил контракт на службу в армии и отправляется воевать в Украину, собрался возвращаться назад.

В интервью изданию «Чита.ру» Мирхайдаров сообщил, что его контракт заканчивается в конце мая — начале июня. Продлевать его, по словам Мирхайдарова, он не собирается и вернется назад.

Куда я без моего родного Забайкалья? Ведь Забайкалье — это по любви! Люблю мое родное Забайкалье! Для меня будет честь продолжить работу в команде Александра Михайловича (Осипова).

«Чита.ру» напоминает, что Мирхайдаров поступил добровольцем в чеченский батальон «Ахмат», где прошел курс обучения. В Украину он отправился в феврале. 15 марта чиновник опубликовал в своем телеграм-канале видео, как его награждают «государственной наградой „За боевые заслуги“». 20 апреля, когда изданию удалось связаться с Мирхайдаровым, он находился в штабе.

На время службы по контракту, отмечает «Чита.ру», за Мирхайдаровым сохраняется место в администрации Забайкальского края.

Телеграм-канал «Сибирский экспресс» обращает внимание на то, что медали «За боевые заслуги» нет в действующем списке государственных наград, ее вручали до 1995 года. Судя по опубликованным Мирхайдаровым кадрам, ему вручили медаль от властей самопровозглашенной ЛНР.

«Сибирский экспресс» также напоминает, что по указу президента РФ о «частичной мобилизации», все контракты с Минобороны автоматически продлеваются и продолжают действовать до ее окончания. Причины, по которым договор может прекратить свое действие: ранение, достижение предельного для службы возраста и совершенное преступление.

Марат Мирхайдаров в 2011-2013 годах был помощником бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в 2014 году начал работать в представительстве республики Башкортостан при президенте РФ, в 2019 году он сначала занял пост первого заместителя губернатора Забайкалья — главы представительства края при правительстве России, а затем вице-премьера регионального правительства.

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