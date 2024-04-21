Сенат США рассмотрит законопроект о военной помощи Украине на первом голосовании в начале недели

Сенат США рассмотрит законопроект о национальной безопасности, одобренный палатой представителей, первым голосованием во вторник, 23 апреля, заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

«Сенат заключил соглашение о завершении работы [по законопроекту] первым голосованием во вторник», — написал Шумер в соцсетях. Он добавил, что сенат США «готов сделать следующий шаг».

Палата представителей США вечером 20 апреля одобрила законопроект о национальной безопасности, в который входит выделение почти 61 миллиарда долларов на военную помощь Украине, а также 26 миллиардов долларов помощи Израилю и помощь Тайваню. Конгресс США с прошлой осени не мог одобрить выделение Украине военной помощи: республиканцы отказывались одобрять законопроект из-за отсутствия в нем мер по охране американской границы.

Владимир Зеленский после одобрения законопроекта в палате представителей поблагодарил ее членов и спикера Майка Джонсона. «Очень весомый пакет, который почувствуют и наши воины на передовой, и наши города и села, страдающие от российского террора», — написал Зеленский. После рассмотрения в сенате законопроект должен подписать президент США Джо Байден, который уже призвал сенат как можно скорее одобрить пакет.

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