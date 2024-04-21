Politico: США рассматривают отправку дополнительных военных советников в Украину. Пентагон утверждает, что они не будут участвовать в боевых миссиях

США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в посольство в Киеве, пишет Politico.

По словам представителя Пентагона генерала Патрика Райдера, с начала полномасштабного вторжения американское Минобороны корректировало свое присутствие в Украине. «В настоящее время мы рассматриваем возможность направления нескольких дополнительных советников для усиления Управления оборонного сотрудничества при посольстве», — сказал Райдер.

Он добавил, что оборонное сотрудничество выполняет «различные консультативные и вспомогательные небоевые миссии» и заверил, что военные советники не будут участвовать в боевых действиях, а будут консультировать и поддерживать украинское правительство и вооруженные силы. На них распространяются те же ограничения на поездки, что и на всех остальных сотрудников американского посольства, добавил Райдер.

По данным четырех источников Politico, советники будут поддерживать логистику и надзор за оружием, которое США отправляют Украине, а также помогать украинским военным в обслуживании вооружения перед ожидаемым летом усилением боевых действий. Кроме того, как говорят собеседники издания, военные советники будут координировать поступление оружия после того, как конгресс США примет законопроект о военной помощи Украине.

Читайте также Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о военной помощи Украине

Конкретную численность личного состава, подлежащего отправке в Украину, Райдер не назвал. По словам двух собеседников Politico, их будет около 60.

20 апреля палата представителей США одобрила законопроект о национальной безопасности, включающий военную помощь Украине в размере около 61 миллиарда долларов. Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер заявил, что законопроект будет рассмотрен на первом голосовании во вторник, 23 апреля. Владимир Зеленский поблагодарил США за принятие законопроекта.

хроника 788-го дня войны

Война Семьсот восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

хроника 788-го дня войны

Война Семьсот восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»