Власти Севастополя: военные на одном из кораблей отбили ракетную атаку

В Севастополе на одном из кораблей на Северной стороне российские военные отбили атаку противокорабельной ракеты, сообщил назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, в результате падения обломков начался небольшой пожар, который быстро потушили. Название корабля, о котором идет речь, в сообщении Развожаева не приводится.

В районе 8:30 по московскому времени движение по Крымскому мосту временно перекрыли. Оно было возобновлено спустя час. В местных пабликах пишут, что на Северной стороне очевидцы наблюдали пожарные машины, ехавшие в сторону бухты.

хроника 788-го дня войны

Война Семьсот восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

хроника 788-го дня войны

Война Семьсот восемьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»