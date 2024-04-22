«Эти знания пригодятся вне зависимости от выбранной профессии». В центре «патриотического воспитания» в Волгограде школьников учат стрелять из автомата и пилотировать дроны Семьсот восемьдесят восьмой день войны. Фотографии

Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.

Сенат США рассмотрит законопроект о военной помощи Украине 23 апреля.

The New York Times: первая партия вооружений от США может прибыть в Украину через несколько дней после принятия законопроекта.

Эксперты ISW полагают, что в ближайшее время российские военные усилят свои атаки, пользуясь уязвимостью Украины до прибытия помощи США.

Politico: США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в Украину.

Власти аннексированного Севастополя заявили, что российские военные отбили ракетную атаку на один из своих кораблей.

По данным ВМС Украины, при атаке было повреждено спасательное судно ВМФ РФ «Коммуна».

В Минобороны РФ утверждают, что российские войска взяли под контроль село Богдановка в Донецкой области.

Украинская гаубица в Донецкой области

В список вооружений, которые Украине поставляют западные союзники, входит 155-мм гаубица M777. Эти орудия ВСУ активно применяют на всех участках фронта, в том числе в Донецкой области.

Гаубицы M777 стоят, в числе прочего, на вооружении 148-й отдельной артиллерийской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters / Scanpix / LETA

148-я отдельная артиллерийская бригада была создана в 2015 году (тогда она называлась отдельным гаубичным самоходно-артиллерийским дивизионом ВСУ). Ее бойцы, в частности, принимали участие в боях в Донецком аэропорту Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters / Scanpix / LETA

Сейчас бойцы 148-й бригады, как и других подразделений ВСУ, держат оборону в Донецкой области, где войска РФ пытаются идти в наступление Serhii Nuzhnenko / Radio Free Europe / Radio Liberty / Reuters / Scanpix / LETA

Работа украинско-израильской волонтерской организации в Харьковской области

В Украине в прифронтовых районах, несмотря на постоянные обстрелы и, как правило, сильно разрушенную инфраструктуру, продолжают жить люди. Для оказания им помощи была создана украинско-израильская инициатива волонтеров-медиков FRIDA Ukraine. FRIDA вместе с польской НКО Polska Misja Medyczna организовали проект мобильных клиник, в рамках которого врачи на волонтерских началах выезжают в населенные пункты, пострадавшие из-за войны.

Один из участников FRIDA Ukraine Богдан Авраменко осенью 2023 года так описывал в интервью RFI работу врачей-волонтеров в прифронтовой зоне: «Мы постоянно принимали пациентов в разрушенных больницах. Там мог остаться целым лишь частично первый этаж и бомбоубежище в подвале больницы или какого-нибудь дома рядом. Люди обычно там так и живут». На фото, сделанном в середине апреля 2024 года, врачи FRIDA Ukraine в Слатино, Харьковская область Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ddp / Vida Press

Слатино было захвачено российскими войсками в начале полномасштабного вторжения в Украину и освобождено весной 2022 года. «Из 6,5 тысячи человек, живших здесь до вторжения, сейчас осталось менее 200 жителей», — сообщал тогда глава Харьковской области Олег Синегубов, добавляя, что «богатый поселок враг превратил в почти сплошные руины». В частности, указывал Синегубов, разрушен вокзал, переживший Вторую мировую войну. На фото, сделанном 16 апреля 2024 года, вокзал в Слатино Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ddp / Vida Press

«Люди долгое время находились в убежище, они днями, неделями не выходили. После этого они не получали медицинской помощи, и заболевания становились очень запущенными. Медики в данном случае говорят о „декомпенсированных пациентах“. То есть люди имели довольно простые заболевания, артериальная гипертензия, например. Но без должной помощи болезнь развивалась во что-то более тяжелое», — рассказывал Богдан Авраменко о работе в освобожденных населенных пунктах. На фото, сделанном 16 апреля 2024 года, жители Слатино ждут приема врачей из FRIDA Ukraine Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ddp / Vida Press

FRIDA Ukraine также занимается эвакуацией гражданского населения, в том числе тех, кому требуется лечение. Однако, отмечал Авраменко, уговорить людей, особенно пациентов «очень преклонных лет», покинуть свои дома очень сложно. «После разъяснений пациенты в основном соглашаются, но уходит много времени и сил на то, чтобы их уговорить. Они боятся, что не смогут вернуться домой, что кто-то ограбит их дома, что будет вражеский прилет и у них ничего не останется», — рассказывал он Wojciech Grzedzinski / Anadolu / ddp / Vida Press

Занятия в центре «ВОИН» в Волгограде

Российские власти после начала полномасштабного вторжения в Украину начали активно продвигать проекты «военно-патриотического воспитания» школьников и студентов. В частности, с мая 2023 года в 12 регионах РФ работают отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН». Центр, как сообщается на сайте организации, был создан при поддержке Российского союза боевых искусств, а идею его создания поддержал президент РФ. Отделения «ВОИНа» открывают и в других регионах, в том числе в Волгоградской области.

В Волгограде отделение «ВОИНа» открыли в апреле на базе Спортивной школы «Юный ястреб» имени Героя Советского Союза А.М. Числова Кирилл Брага / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

В программе занятий, сообщается на сайте центра, — «управление беспилотными летательными аппаратами, организация связи, навыки оказания первой помощи, азы огневой, тактической и инженерной подготовки, основы национальной безопасности России» Кирилл Брага / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

«Обучение проводят инструкторы, многие из которых являются участниками боевых действий. Все они освоили специальную программу профессиональной переподготовки и получили необходимую квалификацию», — говорится в сообщении об открытии отделения в Волгограде Кирилл Брага / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

Знания, полученные в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи, считают в «ВОИНе», «пригодятся вне зависимости от выбранной профессии» Кирилл Брага / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

«Владимир Владимирович Путин поставил задачу — воспитывать патриотов нового поколения — мы ее выполняем», — говорил в апреле 2024 года директор волгоградского отделения Центра «ВОИН» Игорь Воробьев Кирилл Брага / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

Главные фотографии предыдущего — семьсот восемьдесят седьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.