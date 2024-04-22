«Эти знания пригодятся вне зависимости от выбранной профессии». В центре «патриотического воспитания» в Волгограде школьников учат стрелять из автомата и пилотировать дроны Семьсот восемьдесят восьмой день войны. Фотографии
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
- Сенат США рассмотрит законопроект о военной помощи Украине 23 апреля.
- The New York Times: первая партия вооружений от США может прибыть в Украину через несколько дней после принятия законопроекта.
- Эксперты ISW полагают, что в ближайшее время российские военные усилят свои атаки, пользуясь уязвимостью Украины до прибытия помощи США.
- Politico: США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников в Украину.
- Власти аннексированного Севастополя заявили, что российские военные отбили ракетную атаку на один из своих кораблей.
- По данным ВМС Украины, при атаке было повреждено спасательное судно ВМФ РФ «Коммуна».
- В Минобороны РФ утверждают, что российские войска взяли под контроль село Богдановка в Донецкой области.
Украинская гаубица в Донецкой области
В список вооружений, которые Украине поставляют западные союзники, входит 155-мм гаубица M777. Эти орудия ВСУ активно применяют на всех участках фронта, в том числе в Донецкой области.
Работа украинско-израильской волонтерской организации в Харьковской области
В Украине в прифронтовых районах, несмотря на постоянные обстрелы и, как правило, сильно разрушенную инфраструктуру, продолжают жить люди. Для оказания им помощи была создана украинско-израильская инициатива волонтеров-медиков FRIDA Ukraine. FRIDA вместе с польской НКО Polska Misja Medyczna организовали проект мобильных клиник, в рамках которого врачи на волонтерских началах выезжают в населенные пункты, пострадавшие из-за войны.
Занятия в центре «ВОИН» в Волгограде
Российские власти после начала полномасштабного вторжения в Украину начали активно продвигать проекты «военно-патриотического воспитания» школьников и студентов. В частности, с мая 2023 года в 12 регионах РФ работают отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН». Центр, как сообщается на сайте организации, был создан при поддержке Российского союза боевых искусств, а идею его создания поддержал президент РФ. Отделения «ВОИНа» открывают и в других регионах, в том числе в Волгоградской области.
Главные фотографии предыдущего — семьсот восемьдесят седьмого — дня войны можно посмотреть по этой ссылке.