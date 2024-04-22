SIPRI: военные расходы России в 2023 году стали максимальными с распада СССР. Траты Украины сопоставимы с российскими

Глобальные военные расходы в 2023 году выросли до 2,44 триллионов долларов, следует из доклада (.pdf) Стокгольмского международного института исследований проблем мира ( ). Рост расходов на 6,8% стал рекордным показателем с 2009 года, когда траты на оборону в мире выросли на 6% (.pdf).

«Рост мировых военных расходов в 2023 году объясняется в первую очередь продолжающейся войной в Украине и эскалацией геополитической напряженности в Азии и Океании, а также на Ближнем Востоке», — говорится в докладе. Авторы SIPRI отметили, что военные расходы выросли во всех пяти географических , а основной рост расходов зафиксирован в Европе, Азии и Океании и на Ближнем Востоке.

В первую пятерку стран, лидирующих по расходам на оборону, вошли те же государства, что и в 2022 году:

США в 2023 году потратили 916 миллиардов долларов (3,4% ВВП)

Китай, по оценке SIPRI, направил на оборону 296 миллиардов (1,7% ВВП)

Россия, по оценке института, потратила 109 миллиардов (5,9% ВВП);

Индия — 83,6 миллиарда (2,4% ВВП);

Саудовская Аравия — 75,8 миллиарда (7,1% ВВП).

На пять упомянутых стран пришлось 61% мировых военных расходов. При этом половина мировых трат на оборону приходится на США и Китай — 37% и 12% от глобального показателя соответственно. Траты США в три раза больше, чем у Китая.

В топ-10 стран, в частности, вошла Украина, которая заняла восьмое место, направив на оборону 64,8 миллиарда долларов, что на 51% больше, чем в 2022 году, и на 1272% больше, чем в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым. Для сравнения: расходы России за 2023 год, по оценке SIPRI, выросли на 24%, а с 2014 года — на 57%.

Россия в 2023 году направила на военные расходы 5,9% ВВП и 16% всех государственных расходов, что стало самым высоким уровнем, зафиксированным с момента распада Советского Союза, отмечает SIPRI.

«Данные о военных расходах России в 2023 году весьма неопределенны из-за растущей непрозрачности российских финансовых властей после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году», — говорится в докладе. Авторы публикации указывают, что в России помимо средства бюджета на военную сферу направляют деньги из внебюджетных источников, таких как предприятия, частные лица и организации.

Расходы Украины на оборону составили 59% от российских, но с учетом военной помощи Запада как минимум на 35 миллиардов долларов — это 91% от российских расходов, говорится в докладе.

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